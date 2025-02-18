Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Срна: В начале войны ФИФА забрала у Шахтера 14 игроков
В то же время он отметил, что УЕФА оказал поддержку
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна в интервью изданию The National рассказал об отношениях ФИФА и УЕФА в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Мы потеряли 14 игроков в начале войны – ФИФА просто забрала их у нас. ФИФА должна защищать клуб и игроков, а не уничтожать их. Они даже не захотели нас выслушать, казалось, что их интересуют только топ-клубы.
УЕФА повел себя совсем иначе – они пытались помочь нам. Но футбол – удивительная игра. Мы обыграли "Барселону" в 2023-м и "Брест" в 2025-м, и заслуживаем уважения", - сказал Срна.
Популярное сейчас
- На данный момент 14 украинских клубов имеют трансферный бан от УАФ
- Цыганык: Сейчас в УАФ идет история, чтобы "сбить" Реброва с поста вице-президента и тренера сборной
- Ворскла подписала одного из известных братьев-близнецов украиснкого футбола
- Контрольный матч. Динамо – РФШ 1:0. Украинцы все же дожали
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Джокович раскритиковал систему. Почему дисквалификация Синнера вызвала возмущение?
Комментарии 1