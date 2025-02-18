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Срна: В начале войны ФИФА забрала у Шахтера 14 игроков

Премьер-лига

В то же время он отметил, что УЕФА оказал поддержку

Срна: В начале войны ФИФА забрала у Шахтера 14 игроков

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна в интервью изданию The National рассказал об отношениях ФИФА и УЕФА в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Мы потеряли 14 игроков в начале войны – ФИФА просто забрала их у нас. ФИФА должна защищать клуб и игроков, а не уничтожать их. Они даже не захотели нас выслушать, казалось, что их интересуют только топ-клубы.

УЕФА повел себя совсем иначе – они пытались помочь нам. Но футбол – удивительная игра. Мы обыграли "Барселону" в 2023-м и "Брест" в 2025-м, и заслуживаем уважения", - сказал Срна.

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Дарио Срна УЕФА ФИФА Шахтер (Донецк) война с россией
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Источник:
The National
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
18.02.2025 в 09:19
Однозначно нужно судиться
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
18.02.2025 в 09:19
Однозначно нужно судиться
Ответить
0
0

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