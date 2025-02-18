Срна: В начале войны ФИФА забрала у Шахтера 14 игроков

Спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна в интервью изданию The National рассказал об отношениях ФИФА и УЕФА в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Мы потеряли 14 игроков в начале войны – ФИФА просто забрала их у нас. ФИФА должна защищать клуб и игроков, а не уничтожать их. Они даже не захотели нас выслушать, казалось, что их интересуют только топ-клубы.

УЕФА повел себя совсем иначе – они пытались помочь нам. Но футбол – удивительная игра. Мы обыграли "Барселону" в 2023-м и "Брест" в 2025-м, и заслуживаем уважения", - сказал Срна.