Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший хавбек Ворсклы завершил карьеру
Повесил бутсы на гвозздь в возрасте 38 лет
Фото: ФК Ворскла
Бывший полузащитник Ворсклы и сборной Узбекистана Санжар Турсунов завершил профессиональную карьеру игрока.
"Я бы хотел объявить, что завершил карьеру в профессиональном футболе. Я хотел бы выразить благодарность всему футбольному сообществу, национальной сборной, всем клубам, за которые я играл на протяжении своей карьеры, моим тренерам, моим одноклубникам и футбольным фанатам. У любой истории есть начало и конец", - написал он на своей странице в Instagram.
38-летний узбекский полузащитник провел в полтавском клубе несколько сезонов с паузой (2014–2015, 2016). В общей сложности он провел за "Ворсклу" 75 игр и забил 13 голов. Его последним клубом был "Локомотив" Ташкент из Узбекистана.
Популярное сейчас
- Условия соглашения по ископаемым между США и Украиной хуже послевоенных репараций Германии - Telegraph
- Легенда Астон Виллы: Посмотрите на Мудрика за 62 млн. Это катастрофический трансфер
- На данный момент 14 украинских клубов имеют трансферный бан от УАФ
- Шовковский наигрывает основу? Динамо объявило стартовый состав на матч против РФШ
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Примера. Барселона – Райо Вальекано 1:0. Каталонцы возглавляют турнирную таблицу