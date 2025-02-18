Бывший хавбек Ворсклы завершил карьеру

Бывший полузащитник Ворсклы и сборной Узбекистана Санжар Турсунов завершил профессиональную карьеру игрока.

"Я бы хотел объявить, что завершил карьеру в профессиональном футболе. Я хотел бы выразить благодарность всему футбольному сообществу, национальной сборной, всем клубам, за которые я играл на протяжении своей карьеры, моим тренерам, моим одноклубникам и футбольным фанатам. У любой истории есть начало и конец", - написал он на своей странице в Instagram.