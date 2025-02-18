  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бывший хавбек Ворсклы завершил карьеру
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший хавбек Ворсклы завершил карьеру

Премьер-лига

Повесил бутсы на гвозздь в возрасте 38 лет

Бывший хавбек Ворсклы завершил карьеру

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Бывший полузащитник Ворсклы и сборной Узбекистана Санжар Турсунов завершил профессиональную карьеру игрока.

"Я бы хотел объявить, что завершил карьеру в профессиональном футболе. Я хотел бы выразить благодарность всему футбольному сообществу, национальной сборной, всем клубам, за которые я играл на протяжении своей карьеры, моим тренерам, моим одноклубникам и футбольным фанатам. У любой истории есть начало и конец", - написал он на своей странице в Instagram.

38-летний узбекский полузащитник провел в полтавском клубе несколько сезонов с паузой (2014–2015, 2016). В общей сложности он провел за "Ворсклу" 75 игр и забил 13 голов. Его последним клубом был "Локомотив" Ташкент из Узбекистана.

По теме
yellow-arrow
"Обострение перешло в клинику". Рух ответил на сенсационное заявление журналиста
yellow-arrow
"Сложно планировать увеличение доходов". Палкин рассказал о стратегии Шахтера во время войны
yellow-arrow
"Верес - крепкий соперник". Романчук рассказал о подготовке к матчу УПЛ
Ворскла (Полтава)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости