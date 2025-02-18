Бенфика - Монако. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Бенфика", цвета которой защищает Анатолий Трубин, сыграет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов с "Монако". Встреча пройдет 18 февраля в Лиссабоне на арене "Эштадиу да Луж". Начало - в 22:00 по киевскому времени.

Первая игра завершилась минимальной победой "орлов" со счетом 1:0.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, Футбол 1.

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Лига чемпионов-2024/25. 1/16 финала, ответный матч

18.02.2025

Лиссабон, "Эштадиу да Луж"

"Бенфика" 22:00 "Монако"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1