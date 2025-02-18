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Бенфика - Монако. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Бенфика - Монако. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.02.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика", цвета которой защищает Анатолий Трубин, сыграет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов с "Монако". Встреча пройдет 18 февраля в Лиссабоне на арене "Эштадиу да Луж". Начало - в 22:00 по киевскому времени.
Первая игра завершилась минимальной победой "орлов" со счетом 1:0.
Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, Футбол 1.
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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Лига чемпионов-2024/25. 1/16 финала, ответный матч
18.02.2025
Лиссабон, "Эштадиу да Луж"
"Бенфика" 22:00 "Монако"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
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