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Рух обратился к ЛНЗ с просьбой перенести матч. В чем причина?

Премьер-лига

Черкасский клуб с уважением отнесся к запросу и дал согласие

Рух обратился к ЛНЗ с просьбой перенести матч. В чем причина?

Фото: ФК Рух

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"Рух" направил запрос в ЛНЗ на перенос матча 18-го тура УПЛ. Как сообщает пресс-служба львовского клуба, обращение вызвано сложной эпидемиологической ситуацией в команде "желто-черных".

"ФК "Рух" обратился в ЛНЗ о переносе матча 18-го тура УПЛ, в котором львовяне дома 22 февраля должны принимать черкасский клуб.

Причиной такого обращения является эпидемиологическая ситуация в состоянии "Руха", в частности заболевания большого количества игроков и тренерско-административного штаба "желто-черных". ФК ЛНЗ с пониманием отнесся к проблемам "Руха" и согласился перенести встречу на дату, которая будет определена позже.

Сейчас ходатайство обоих клубов направлено в дирекцию УПЛ, которая и решит дальнейшую судьбу этого матча. Отметим, что ФК "Рух" предоставил всю необходимую подтверждающую документацию в спортивно-медицинский комитет УАФ о состоянии заболеваемости в команде. К слову, сейчас во Львовской области показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом превысил эпидемический порог на 46%.

Отдельную благодарность ФК "Рух" выражает ФК ЛНЗ за понимание ситуации и желание придерживаться спортивного принципа и фейр-плей. Подробную информацию о судьбе матча 18-го тура УПЛ клуб сообщит позже на своих официальных ресурсах", - говорится в заявлении "Руха".

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Рух (Львов) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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