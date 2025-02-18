"Верес - крепкий соперник". Романчук рассказал о подготовке к матчу УПЛ

Защитник "Кривбасса" Александр Романчук рассказал о возвращении к тренировкам и старте подготовки в Кривом Роге к матчу 18 тура УПЛ против "Вереса".

- Ваши первые эмоции после возвращения со сборов домой, в Украину?

- Мы рады снова быть дома, в Украине, увидеться со своими близкими. Все долго ждали старта весенней части сезона. Начался недельный цикл. Впереди - важное противостояние с "Вересом".

- Как организм футболиста справляется с перепадами температуры? После Испании.

- Конечно, немного времени нужно, чтобы привыкнуть к смене погоды. Ведь в Испании ты тренируешься в шортах и футболке, а в Кривом Роге надо одевать сейчас термобелье. Плюс иначе чувствуется газон. У нас еще есть достаточно времени до игры, чтобы хорошо подготовиться к первому сопернику.

- Уже всеми мыслями о "Вересе"?

- Понимаем, что "Верес" - крепкий соперник. Будем серьезно готовиться к нему, и настраиваться на нужный для нас результат, - рассказал Романчук.