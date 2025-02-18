Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Сложно планировать увеличение доходов". Палкин рассказал о стратегии Шахтера во время войны
Тяжело "горнякам"
shakhtar.com
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился с зарубежными журналистами, какие проблемы донецкий клуб испытывает в условиях полномасштабной войны в Украине.
"Всем было трудно, особенно тем, кто играл последние три года. Стресс от логистики, перелетов, автобусов. У них нет нормальной жизни. Они живут вдали от своих семей, они не возвращаются домой после тренировок. Я вижу, как они устают, но в то же время у нас одни и те же цели, мы пытаемся стать лучше.
Мы поехали на одну игру на восток страны недалеко от линии фронта. Отель, в котором мы планировали остановиться, был разбомблен. Матч начался довольно поздно, что было рискованно, поскольку игры не могут заканчиваться слишком поздно – с полуночи до 5 утра действует комендантский час. Встреча длилась пять часов из-за трехкратной воздушной тревоги. Если вы в Киеве, вы получаете трехминутное предупреждение, но это примерно минута ближе линии фронта.
С каждой сиреной надо идти в убежище на 30 минут. Или на час, если был замечен самолет (врага). Я не боялся, но нам пришлось уйти в убежище. Самое безумное, что фанаты просто хотели автографы, они привыкли к сиренам. Поединок в итоге был приостановлен, поэтому нам пришлось 9 часов ночью ехать обратно в Киев на автобусе, а затем играть последние 35 минут игры позже.
Немецкий рынок для нас большой. В Германии есть украинские беженцы, немцы любят футбол, и мы играем на стадионах, где в последнее время не было матчей Лиги чемпионов. В Гамбурге в среднем на стадионе присутствовало 43 тысяч человек, в Гельзенкирхене – 35 тысяч. Важно, чтобы нас поддерживали, потому что игрокам нужно играть перед болельщиками – в Украине этого не делают.
Мы продолжаем нашу философию, и нам нравятся бразильские футболисты – это как футбольный театр, наблюдать за ними. Мы ведем переговоры о нападающем и вингере, но для нас также важно продавать игроков, поскольку это важный источник дохода.
И мы разрабатываем новую стратегию того, как мы будем развиваться в будущем, учитывая, что идет война. Нам сложно планировать увеличение наших доходов в Украине во время войны и текущей экономической ситуации, но мы можем зарабатывать деньги за границей в Европе, играя в матчах Лиги чемпионов", - цитирует Палкина The National.
Читайте такжеПалкин объяснил, почему Шахтер должен быть регулярно в групповом этапе ЛЧ
Популярное сейчас
- Цыганык: Чем дольше затягивается ситуация с Мудриком, тем меньше шансов на хороший результат
- Победа Барселоны, возвращение Малиновского, Ворскла арендует Евгения Пасича. Главные новости за 17 февраля
- Цыганык: Сейчас в УАФ идет история, чтобы "сбить" Реброва с поста вице-президента и тренера сборной
- "Кто еще в УПЛ готов платить ему такую зарплату?" - журналист назвал оклад Шведа в Шахтере
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Не таким представляли начало. Гости забили первый гол на новом стадионе Эвертона