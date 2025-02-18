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"Обострение перешло в клинику". Рух ответил на сенсационное заявление журналиста
Львовский клуб резко отреагировал на слова Цыганыка о продаже места в УПЛ
Львовский "Рух" прокомментировал слова журналиста и комментатора Игоря Цыганыка о том, что якобы клуб пытался продать свое место в УПЛ перволиговому харьковскому "Металлисту 1925".
"Обострение, которое окончательно перешло в клинику! Больше комментировать здесь нечего", - заявили в "Рухе" для Sport-express.ua.
Напомним, что Цыганык в своей авторской программе говорил следующее:
"Насколько я понимаю, Козловский сейчас завис в ситуации с тем, что делать с "Рухом". А, возможно, и не завис, а принял решение и сейчас совсем другие руководители в "Рухе", которые будут пытаться спасти этот клуб коммерчески.
Есть определенные спонсоры, футболисты, которых можно продать. Также есть место в Премьер-лиге, которое предлагалось продать и отдать тому же "Металлисту 1925", предлагалось это и другим львовским бизнесменам. Но дальше разговоров дело не зашло".
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