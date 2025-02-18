"Обострение перешло в клинику". Рух ответил на сенсационное заявление журналиста

Львовский "Рух" прокомментировал слова журналиста и комментатора Игоря Цыганыка о том, что якобы клуб пытался продать свое место в УПЛ перволиговому харьковскому "Металлисту 1925".

"Обострение, которое окончательно перешло в клинику! Больше комментировать здесь нечего", - заявили в "Рухе" для Sport-express.ua.

Напомним, что Цыганык в своей авторской программе говорил следующее: