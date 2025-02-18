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Президент Вереса рассказал, за что клуб получил трансферный бан от УАФ

Премьер-лига

В клубе надеются решить этот вопрос как можно скорее

Президент Вереса рассказал, за что клуб получил трансферный бан от УАФ

Фото: НК Верес

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Президент "Вереса" Иван Надеин прокомментировал информацию о трансферном бане, который клуб получил от КДК УАФ.

"Планируем за сегодня решить этот вопрос. Там несколько просроченных платежей: штрафы КДК за действия болельщиков (за высказывания в сторону арбитра), за матч "Верес" - "Карпаты", но действия не наших болельщиков, а львовян, но мы как организаторы мероприятия.

Еще есть взносы за иностранцев, также платежи арбитрам и VAR. Собираем деньги, чтобы закрыть эти вопросы", - сказал Надеин в комментарии для Telegram-канала "Футбол Украины".

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Источник:
Telegram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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