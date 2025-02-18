Президент Вереса рассказал, за что клуб получил трансферный бан от УАФ

Президент "Вереса" Иван Надеин прокомментировал информацию о трансферном бане, который клуб получил от КДК УАФ.

"Планируем за сегодня решить этот вопрос. Там несколько просроченных платежей: штрафы КДК за действия болельщиков (за высказывания в сторону арбитра), за матч "Верес" - "Карпаты", но действия не наших болельщиков, а львовян, но мы как организаторы мероприятия.

Еще есть взносы за иностранцев, также платежи арбитрам и VAR. Собираем деньги, чтобы закрыть эти вопросы", - сказал Надеин в комментарии для Telegram-канала "Футбол Украины".