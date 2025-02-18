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Карпаты подписали бразильского атакующего хавбека
Он начнет адаптацию в юношеской команде "львов"
Фото: ФК Карпати Львів
"Карпаты" объявили о подписании контракта с бразильским атакующим полузащитником Луисом Яно.
Детали соглашения с 19-летним футболистом не разглашаются. Он будет начинать адаптацию к украинскому футболу в составе юношеской команды "львов".
Луис Яно является воспитанником академии бразильского "Палмейраса". Вместе с юношеской командой выигрывал чемпионат Бразилии в возрастной категории U-17 (Campeonato Brasileiro Sub-17) и Кубок Бразилии в возрастной категории U-17 (Copa do Brasil U-17).
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