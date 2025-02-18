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Карпаты подписали бразильского атакующего хавбека

Премьер-лига

Он начнет адаптацию в юношеской команде "львов"

Карпаты подписали бразильского атакующего хавбека

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

"Карпаты" объявили о подписании контракта с бразильским атакующим полузащитником Луисом Яно.

Детали соглашения с 19-летним футболистом не разглашаются. Он будет начинать адаптацию к украинскому футболу в составе юношеской команды "львов".

Луис Яно является воспитанником академии бразильского "Палмейраса". Вместе с юношеской командой выигрывал чемпионат Бразилии в возрастной категории U-17 (Campeonato Brasileiro Sub-17) и Кубок Бразилии в возрастной категории U-17 (Copa do Brasil U-17).

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Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Алина Ерофеева
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