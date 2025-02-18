"Регламентом не предусмотрено переносов". Гендир Руха - о ситуации вокруг матча с ЛНЗ

Генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин прокомментировал просьбу львовского клуба о переносе матча 18-го тура УПЛ с ЛНЗ из-за эпидемиологической ситуации.

"По состоянию на сегодня гриппом типа А заболело около 20 наших работников, 12 из них - футболисты. Врачи прогнозируют, что до игры будут больными по меньшей мере 15-17 игроков. Пробуем перенести матч на 11 марта.

ЛНЗ дало свое согласие на перенос, однако УПЛ говорит, что регламентом не предусмотрено переносов, даже при условии согласия двух клубов", - сказал Дедышин в комментарии ТаТоТаке.