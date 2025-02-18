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"Регламентом не предусмотрено переносов". Гендир Руха - о ситуации вокруг матча с ЛНЗ

Премьер-лига

Игорь Дедышин рассказал о трудностях с переносом матча

"Регламентом не предусмотрено переносов". Гендир Руха - о ситуации вокруг матча с ЛНЗ

Фото: УПЛ

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Генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин прокомментировал просьбу львовского клуба о переносе матча 18-го тура УПЛ с ЛНЗ из-за эпидемиологической ситуации.

"По состоянию на сегодня гриппом типа А заболело около 20 наших работников, 12 из них - футболисты. Врачи прогнозируют, что до игры будут больными по меньшей мере 15-17 игроков. Пробуем перенести матч на 11 марта.

ЛНЗ дало свое согласие на перенос, однако УПЛ говорит, что регламентом не предусмотрено переносов, даже при условии согласия двух клубов", - сказал Дедышин в комментарии ТаТоТаке.

Источник добавил, что сейчас обе команды ожидают заключение спортивно-медицинского комитета УАФ. Если он подтвердит, что у "Руха" недостаточно здоровых футболистов для проведения матча и интерпретирует эту ситуацию как форс-мажор - игра будет перенесена.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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