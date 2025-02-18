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Заря отправила своего защитника в аренду. В каком клубе он будет играть?
Кристофер Нваэзе продолжит карьеру в молдавском клубе
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Нигерийский защитник "Зари" Кристофер Нваэзе продолжит карьеру в молдавском клубе "Милсами".
Как сообщает официальный сайт луганского клуба, Кристофер перешел на правах аренды. Арендное соглашение, согласно данным портала Transfermarkt, рассчитано до 30 июня 2025 года.
Нваэзе стал игроком "Зари" в феврале 2024 года. В первой части текущего сезона он принял участие в шести матчах во всех турнирах, без результативных действий. В общей сложности он провел на поле 334 минуты. Его контракт с луганчанами действителен до лета 2027 года.
В октябре "Заря" отправила Нваэзе в команду U-19 из-за неудовлетворительной физической готовности.
"Милсами" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионате Молдовы, набрав 21 балл в 14 играх.
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