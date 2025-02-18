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Новички Зари определились с игровыми номерами

Премьер-лига

Известно, под каким номером будет играть Супряга

Новички Зари определились с игровыми номерами

Фото - Сайт Зорі Луганськ - https://zoryafc.info/

Новина українською

Новички луганской "Зари" определились с игровыми номерами на вторую часть сезона.

В соцсетях "черно-белых" появилась информация о том, что зимнее подписание Деян Попара будет играть под шестым номером, Владимир Белоцерковец взял футболку с 29-м номером, а Владислав Супряга сменил свой номер на 11-й.

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Напомним, что трансфер Деяна Попары обошелся "Заре" в 180 тысяч евро, а Владимир Белоцерковец присоединился к команде на правах свободного агента.

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После 16-ти сыгранных туров в чемпионате Украины "Заря" занимает восьмое место в турнирной таблице с 22 очками. Уже в это воскресенье, 23-го февраля, состоится первый матч команды после зимней паузы. Подопечные Младена Бартуловича встретятся с "Александрией". Начало игры в 15:30.

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Заря (Луганск) Владислав Супряга Владимир Белоцерковец Деян Попара
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Источник:
ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Андрей Журба
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