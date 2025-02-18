Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новички Зари определились с игровыми номерами
Известно, под каким номером будет играть Супряга
Фото - Сайт Зорі Луганськ - https://zoryafc.info/
Новички луганской "Зари" определились с игровыми номерами на вторую часть сезона.
В соцсетях "черно-белых" появилась информация о том, что зимнее подписание Деян Попара будет играть под шестым номером, Владимир Белоцерковец взял футболку с 29-м номером, а Владислав Супряга сменил свой номер на 11-й.
Напомним, что трансфер Деяна Попары обошелся "Заре" в 180 тысяч евро, а Владимир Белоцерковец присоединился к команде на правах свободного агента.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
После 16-ти сыгранных туров в чемпионате Украины "Заря" занимает восьмое место в турнирной таблице с 22 очками. Уже в это воскресенье, 23-го февраля, состоится первый матч команды после зимней паузы. Подопечные Младена Бартуловича встретятся с "Александрией". Начало игры в 15:30.
Популярное сейчас
- Цыганык: Чем дольше затягивается ситуация с Мудриком, тем меньше шансов на хороший результат
- Победа Барселоны, возвращение Малиновского, Ворскла арендует Евгения Пасича. Главные новости за 17 февраля
- Легенда Астон Виллы: Посмотрите на Мудрика за 62 млн. Это катастрофический трансфер
- "Кто еще в УПЛ готов платить ему такую зарплату?" - журналист назвал оклад Шведа в Шахтере
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- ЛНЗ интересовался экс-нападающим Сандерленда - Источник