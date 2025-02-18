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Полесье запустило новые категории билетов. Что входит в стоимость?
На стадионе в Житомире была проведена реконструкция 7 сектора
Фото: ФК Кривбас
В период зимней паузы на "Центральном" стадионе в Житомире, где свои домашние игры проводит "Полесье", была проведена реконструкция 7 сектора. Обновленная трибуна имеет две новые категории SILVER и GOLD, которые предлагают зрителям дополнительные удобства и эксклюзивные услуги.
Категория SILVER - 800 грн:
- Отдельный вход на стадион: это обеспечит быстрый и удобный доступ к трибуне, избежав очередей;
- Программа на игру: в ней вы найдете интересную информацию об истории команд, актуальные составы игроков и последние новости, что позволит вам быть в курсе всех событий;
- Горячий напиток и сэндвич: в перерыве матча владельцы билетов Silver получат прямо на месте вкусный горячий напиток (кофе или чай) и аппетитный сэндвич;
- Комфортный просмотр матча на местах с улучшенными сиденьями.
Категория GOLD - 1500 грн:
- Отдельный вход на стадион: как и в категории Silver, вы сможете быстро попасть на стадион без лишних очередей.
- Программка на игру: вы также получите программку с информацией о командах и важными новостями.
- Пакет гостеприимства: главным преимуществом является доступ к VIP-зоне на 3 этаже. Здесь вы сможете насладиться изысканными холодными и горячими блюдами, а также алкогольными напитками, включая белое и красное вино, а также виски.
Отмечается, что при покупке билета на 7 сектор вы получите браслет соответствующего цвета (SILVER - серый; GOLD - желтый) на кассе, расположенной на фан-зоне, или же при входе на стадион по VIP-проходу.
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