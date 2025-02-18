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Шахтер оценивает Судакова в 65 миллионов евро - Источник

Премьер-лига

Им активно интересуется лондонский клуб

Шахтер оценивает Судакова в 65 миллионов евро - Источник

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Даже после закрытия зимнего трансферного окна слухи вокруг Георгия Судакова не утихают.

Согласно информации от популярного журналиста Бена Джейкобса из издания GiveMeSport, донецкий "Шахтер" оценил Георгия Судакова в 65 миллионов евро на фоне интереса со стороны лондонского "Вест Хэма". Его возможный уход этим летом считается вполне вероятным, однако ни один заинтересованный клуб не смог приблизиться к соглашению с украинским клубом.

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Известно, что кроме "молотобойцев" Судаковым интересуется "Наполи" и "Порту", который пытался подписать 22-летнего атакующего хавбека этой зимой. "Шахтер" будет требовать за своего воспитанника не менее 65 миллионов евро. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года

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В этом сезоне Георгий Судаков принял участие в 25 матчах за "Шахтер" во всех турнирах, отметившись 10 голами и тремя результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

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Шахтер (Донецк) Наполи Порту (Португалия) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Георгий Судаков
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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.02.2025 в 14:59
Другий раз така лажа не проконає!!!Оцінюйте далі)))
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Комментарии 2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.02.2025 в 14:59
Другий раз така лажа не проконає!!!Оцінюйте далі)))
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avatar
Просто Квашин (Харків)
18.02.2025 в 14:38
Після Мудрика та допомоги Абрамовичу в відмиванні коштів -- таких дурнів в Європі сєпари навряд знайдуть....
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