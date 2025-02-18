Шахтер оценивает Судакова в 65 миллионов евро - Источник

Даже после закрытия зимнего трансферного окна слухи вокруг Георгия Судакова не утихают.

Согласно информации от популярного журналиста Бена Джейкобса из издания GiveMeSport, донецкий "Шахтер" оценил Георгия Судакова в 65 миллионов евро на фоне интереса со стороны лондонского "Вест Хэма". Его возможный уход этим летом считается вполне вероятным, однако ни один заинтересованный клуб не смог приблизиться к соглашению с украинским клубом.

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Известно, что кроме "молотобойцев" Судаковым интересуется "Наполи" и "Порту", который пытался подписать 22-летнего атакующего хавбека этой зимой. "Шахтер" будет требовать за своего воспитанника не менее 65 миллионов евро. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года

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В этом сезоне Георгий Судаков принял участие в 25 матчах за "Шахтер" во всех турнирах, отметившись 10 голами и тремя результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.