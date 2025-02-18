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Полесье согласовало контракт с бразильским голкипером - Источник

Премьер-лига

Переход состоится на правах аренды с обязательным выкупом

Полесье согласовало контракт с бразильским голкипером - Источник

Фото: Telegram

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"Полесье" согласовало контракт с бразильским вратарем молодежной команды "Фламенго" U-20 Рафаэллом Нуньесом, утверждает Telegram-канал "INSIDE UPL".

Согласно данным источника, переход состоится на условиях аренды с обязательным правом выкупа. Фактурный и высокий голкипер начнет свой путь в Украине с тренировок вместе с "Полесье-2", после чего станет третьим вратарем основной команды.

В этом году 18-летний Нуньес уже четыре раза попадал в заявку "Фламенго" на матчи престижного молодежного турнира Copinha, который является своеобразной площадкой для просмотра молодых талантов в Бразилии.

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Источник:
Telegram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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