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Полесье согласовало контракт с бразильским голкипером - Источник
Переход состоится на правах аренды с обязательным выкупом
Фото: Telegram
"Полесье" согласовало контракт с бразильским вратарем молодежной команды "Фламенго" U-20 Рафаэллом Нуньесом, утверждает Telegram-канал "INSIDE UPL".
Согласно данным источника, переход состоится на условиях аренды с обязательным правом выкупа. Фактурный и высокий голкипер начнет свой путь в Украине с тренировок вместе с "Полесье-2", после чего станет третьим вратарем основной команды.
В этом году 18-летний Нуньес уже четыре раза попадал в заявку "Фламенго" на матчи престижного молодежного турнира Copinha, который является своеобразной площадкой для просмотра молодых талантов в Бразилии.
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