Полесье согласовало контракт с бразильским голкипером - Источник

"Полесье" согласовало контракт с бразильским вратарем молодежной команды "Фламенго" U-20 Рафаэллом Нуньесом, утверждает Telegram-канал "INSIDE UPL".

Согласно данным источника, переход состоится на условиях аренды с обязательным правом выкупа. Фактурный и высокий голкипер начнет свой путь в Украине с тренировок вместе с "Полесье-2", после чего станет третьим вратарем основной команды.

В этом году 18-летний Нуньес уже четыре раза попадал в заявку "Фламенго" на матчи престижного молодежного турнира Copinha, который является своеобразной площадкой для просмотра молодых талантов в Бразилии.