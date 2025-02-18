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Два игрока Ворсклы пропустят матчи с Оболонью и Динамо

Премьер-лига

Кулач и Пасич в феврале команде не помогут

Два игрока Ворсклы пропустят матчи с Оболонью и Динамо

Фото: ФК Ворскла

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"Ворскла" не сможет сыграть в оптимальном составе на стартовом отрезке второй части сезона.

По информации Sport.ua, в февральских поединках УПЛ – с "Оболонью" (23 февраля) и "Динамо" (28 февраля) полтавчанам не помогут Владислав Кулач и Евгений Пасич, которые еще восстанавливаются после повреждений.

Отмечается, что есть и приятная новость из расположения команды. Наставник Юрий Максимов уже может рассчитывать на основного вратаря Павла Исенко, который постепенно вернул боевую спортивную форму.

Сейчас "Ворскла" занимает 12 место в УПЛ, набрав 16 очков.

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Ворскла (Полтава) Владислав Кулач Евгений Пасич
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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