Два игрока Ворсклы пропустят матчи с Оболонью и Динамо

"Ворскла" не сможет сыграть в оптимальном составе на стартовом отрезке второй части сезона.

По информации Sport.ua, в февральских поединках УПЛ – с "Оболонью" (23 февраля) и "Динамо" (28 февраля) полтавчанам не помогут Владислав Кулач и Евгений Пасич, которые еще восстанавливаются после повреждений.

Отмечается, что есть и приятная новость из расположения команды. Наставник Юрий Максимов уже может рассчитывать на основного вратаря Павла Исенко, который постепенно вернул боевую спортивную форму.

Сейчас "Ворскла" занимает 12 место в УПЛ, набрав 16 очков.