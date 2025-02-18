Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два игрока Ворсклы пропустят матчи с Оболонью и Динамо
Кулач и Пасич в феврале команде не помогут
Фото: ФК Ворскла
"Ворскла" не сможет сыграть в оптимальном составе на стартовом отрезке второй части сезона.
По информации Sport.ua, в февральских поединках УПЛ – с "Оболонью" (23 февраля) и "Динамо" (28 февраля) полтавчанам не помогут Владислав Кулач и Евгений Пасич, которые еще восстанавливаются после повреждений.
Отмечается, что есть и приятная новость из расположения команды. Наставник Юрий Максимов уже может рассчитывать на основного вратаря Павла Исенко, который постепенно вернул боевую спортивную форму.
Сейчас "Ворскла" занимает 12 место в УПЛ, набрав 16 очков.
Популярное сейчас
- Первая ракетка мира Синнер преподал ценный урок для Мудрика: подробности самого скандального допингового дела года
- Условия соглашения по ископаемым между США и Украиной хуже послевоенных репараций Германии - Telegraph
- Победа Барселоны, возвращение Малиновского, Ворскла арендует Евгения Пасича. Главные новости за 17 февраля
- Карпаты не смогут рассчитывать на двух игроков в матче с Динамо
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Барселона планирует избавиться летом от трех игроков