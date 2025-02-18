Экс-игрок Динамо сменит прописку в европейском чемпионате

Бывший нападающий київського "Динамо" Илья Шкурин, ныне выступающий за "Сталь" Мелец, близок к смене клубной прописки.

25-летний белорус продолжит карьеру в "Легии". Как утверждает польский журналист Томаш Влодарчик, Шкурин прибыл в столицу Польши для прохождения медицинского обследования. Подписание трехлетнего контракт с варшавским клубом запланировано на среду.

Ожидается, что нападающий сможет дебютировать за новую команду уже в субботнем матче против "Радомяка.

Напомним, Шкурин играл за "Динамо" на правах аренды с июля 2021 по февраль 2022. Форвард провел 11 поединков за "бело-синих", в которых оформил пять голевых передач.