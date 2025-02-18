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Экс-игрок Динамо сменит прописку в европейском чемпионате
Илья Шкурин вскоре станет игроком варшавской "Легии"
Фото: Александр Приходько
Бывший нападающий київського "Динамо" Илья Шкурин, ныне выступающий за "Сталь" Мелец, близок к смене клубной прописки.
25-летний белорус продолжит карьеру в "Легии". Как утверждает польский журналист Томаш Влодарчик, Шкурин прибыл в столицу Польши для прохождения медицинского обследования. Подписание трехлетнего контракт с варшавским клубом запланировано на среду.
Ожидается, что нападающий сможет дебютировать за новую команду уже в субботнем матче против "Радомяка.
Напомним, Шкурин играл за "Динамо" на правах аренды с июля 2021 по февраль 2022. Форвард провел 11 поединков за "бело-синих", в которых оформил пять голевых передач.
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