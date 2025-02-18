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"В мои обязанности не входила и не входит...". Колесник прокомментировал слухи об увольнении из ЛНЗ
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ЛНЗ
Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник отреагировал на слухи, что он может быть уволен со своей должности, а также подробно рассказал о своей работе в клубе.
"Я работаю в клубе ЛНЗ полтора года. Первый сезон - на должности технического директора, нынешний сезон - на должности генерального директора. В мои обязанности не входила и не входит организация трансферных процессов, о чем говорят «инсайдеры».
Всеми трансферными процессами, как это и должно быть, в клубе занимается спортивный департамент (спортивный директор, шеф-скаут и главный тренер). Все они - профессионалы своего дела, которые следуют выбранной модели развития клуба.
Я не занимаюсь микроменеджментом, поэтому селекционная и трансферная деятельность не может быть моей работой в принципе, когда мы имеем профессиональный спортивный департамент. За все это время моя помощь понадобилась в организации трех трансферов в прошлом сезоне, когда нам необходимо было осуществить большое количество переходов за короткое время и объем задач был слишком большим.
Как генеральный директор, я каждый день координирую все процессы в клубе (от работы Академии до взаимодействия с УПЛ) для того, чтобы клуб двигался в рамках выбранной долгосрочной стратегии развития, постепенно становился финансово устойчивым и приносил положительные эмоции нашим болельщикам", - написал Колесник в своем телеграмм-канале.
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