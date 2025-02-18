Ворскла до закрытия трансферного окна планирует успеть подписать опытного атакера

Полтавская " Ворскла " до закрытия трансферного окна намерена усилить линию атаки.

Как сообщает Sport.ua, полтавский клуб намерен пригласить опытного нападающего, скорее всего, легионера, который бы без просмотра вписался в игру команды.Не исключено, что новичка возьмут в аренду с правом выкупа.

Сейчас за полтавчан выступают на правах аренды защитник из Коста-Рики Фернан Фаеррон, а также Илья Крупский и Евгений Пасич, принадлежащие "Металлисту 1925".

Вчера "Ворскла" начала непосредственную подготовку к поединку 18 тура чемпионата УПЛ с "Оболонью", который состоится 23 февраля в Киеве.