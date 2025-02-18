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Михавко стал вторым футболистом в истории УПЛ по количеству автоголов за сезон

Премьер-лига
Обновлено

Но еще не вечер

Михавко стал вторым футболистом в истории УПЛ по количеству автоголов за сезон

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

В ходе первой части сезона УПЛ-2024/25 было зафиксировано уже восемь автоголов. Три из них записал на свой счет защитник "Динамо" Тарас Михавко - в домашних матчах с "Кривбассом" (2:1), "Ингульцем" (5:2) и гостевом с "Оболонью" (5:1).

Таким образом, Михавко стал вторым игроком в истории чемпионатов Украины, который в ходе одного сезона трижды забивал в ворота своей команды. А первым был также защитник "Динамо" Евгений Хачериди, в пассиве которого три автогола в сезоне-2016/17, в том числе два — в одной домашней игре с "Шахтером" (12.12.2016, 3:4).

Всего за всю историю чемпионатов Украины Тарас Михавко стал 9-м игроком, забивавшим не менее двух голов в ворота своей команды за один сезон.

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Евгений Хачериди Динамо (Киев) Тарас Михавко
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
18.02.2025 в 18:08
Он молодой и обязательно побьет этот рекорд. Я верю в михавко! Ставлю тыщу баксов. Вот моя ставка!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
18.02.2025 в 18:08
Он молодой и обязательно побьет этот рекорд. Я верю в михавко! Ставлю тыщу баксов. Вот моя ставка!
Ответить
0
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