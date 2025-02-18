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Михавко стал вторым футболистом в истории УПЛ по количеству автоголов за сезон
Но еще не вечер
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В ходе первой части сезона УПЛ-2024/25 было зафиксировано уже восемь автоголов. Три из них записал на свой счет защитник "Динамо"
Таким образом, Михавко стал вторым игроком в истории чемпионатов Украины, который в ходе одного сезона трижды забивал в ворота своей команды. А первым был также защитник "Динамо" Евгений Хачериди, в пассиве которого три автогола в сезоне-2016/17, в том числе два — в одной домашней игре с "Шахтером" (12.12.2016, 3:4).
Всего за всю историю чемпионатов Украины Тарас Михавко стал 9-м игроком, забивавшим не менее двух голов в ворота своей команды за один сезон.
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