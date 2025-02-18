Михавко стал вторым футболистом в истории УПЛ по количеству автоголов за сезон

В ходе первой части сезона УПЛ-2024/25 было зафиксировано уже восемь автоголов. Три из них записал на свой счет защитник "Динамо" Тарас Михавко - в домашних матчах с "Кривбассом" (2:1), "Ингульцем" (5:2) и гостевом с "Оболонью" (5:1).

Таким образом, Михавко стал вторым игроком в истории чемпионатов Украины, который в ходе одного сезона трижды забивал в ворота своей команды. А первым был также защитник "Динамо" Евгений Хачериди, в пассиве которого три автогола в сезоне-2016/17, в том числе два — в одной домашней игре с "Шахтером" (12.12.2016, 3:4).

Всего за всю историю чемпионатов Украины Тарас Михавко стал 9-м игроком, забивавшим не менее двух голов в ворота своей команды за один сезон.