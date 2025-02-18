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УПЛ удовлетворит просьбу Руха о переносе матча с ЛНЗ, - СМИ

Премьер-лига
Обновлено

В Рухе все переболели

УПЛ удовлетворит просьбу Руха о переносе матча с ЛНЗ, - СМИ

Фото: УПЛ

Новина українською

Как уже сообщалось ранее, львовский "Рух" обратился в дирекцию УПЛ с просьбой перенести матч 18-го тура национального чемпионата против черкасского ЛНЗ.

Как стало известно Sport.ua, УПЛ удовлетворит просьбу львовской команды и перенесет матч "Рух" – ЛНЗ. Ключевой причиной такого решения стало согласие черкасской команды. Уже в ближайшие дни об этом объявят официально.

Причиной такого обращения является эпидемиологическая ситуация в состоянии "Руха", в частности заболевания большого количества игроков и тренерско-административного штаба "желто-черных".

В нынешнем сезоне "Рух" занимает седьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 23 зачетных балла. ЛНЗ имеет в своем активе 19 баллов и находится на 10 строчке в таблице.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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