УПЛ удовлетворит просьбу Руха о переносе матча с ЛНЗ, - СМИ

Как уже сообщалось ранее , львовский "Рух" обратился в дирекцию УПЛ с просьбой перенести матч 18-го тура национального чемпионата против черкасского ЛНЗ.

Как стало известно Sport.ua, УПЛ удовлетворит просьбу львовской команды и перенесет матч "Рух" – ЛНЗ. Ключевой причиной такого решения стало согласие черкасской команды. Уже в ближайшие дни об этом объявят официально.

Причиной такого обращения является эпидемиологическая ситуация в состоянии "Руха", в частности заболевания большого количества игроков и тренерско-административного штаба "желто-черных".

В нынешнем сезоне "Рух" занимает седьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 23 зачетных балла. ЛНЗ имеет в своем активе 19 баллов и находится на 10 строчке в таблице.