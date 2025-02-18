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УПЛ удовлетворит просьбу Руха о переносе матча с ЛНЗ, - СМИ
В Рухе все переболели
Фото: УПЛ
Как стало известно Sport.ua, УПЛ удовлетворит просьбу львовской команды и перенесет матч "Рух" – ЛНЗ. Ключевой причиной такого решения стало согласие черкасской команды. Уже в ближайшие дни об этом объявят официально.
Причиной такого обращения является эпидемиологическая ситуация в состоянии "Руха", в частности заболевания большого количества игроков и тренерско-административного штаба "желто-черных".
В нынешнем сезоне "Рух" занимает седьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 23 зачетных балла. ЛНЗ имеет в своем активе 19 баллов и находится на 10 строчке в таблице.
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