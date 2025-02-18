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Бразильский клуб хочет арендовать дорогостоящего вингера Шахтера
Васку уже общался с представителями Педриньо
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Бразильской клуб "Васко да Гама" проявляет заинтересованность в услугах 26-летнего вингера "
Отмечается, что в рядах "Васко" игрока хочет видеть главный тренер команды Фабио Кариле.
Также отмечается, что бразильский клуб уже контактировал с представителями самого игрока по поводу перехода.
В "Васко да Гама" понимают сложность переговоров с "горняками", но тем не менее хотят согласовать с ними аренду Педриньо.
Отметим, что Педриньо является вторым в списке самых дорогостоящих приобретений "Шахтера" за всю историю. Летом 2021 года "горняки" заплатили за него "Бенфике" 18 миллионов евро
Интересно, что после начала полномасштабной войны Педриньо уже играл в аренде в бразилии за "Атлетико Минейро", но летом 2024 года вернулся в состав "горняков".
В текущем сезоне футболист провел за "Шахтер" 20 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 5 ассистов.
O Vasco sondou o atacante Pedrinho, do Shakhtar Donetsk, a pedido de Fábio Carille. No entanto, a negociação é difícil devido à valorização do jogador no clube ucraniano.— AQUI SE FALA DE VASCO (@Mumudacolina) February 18, 2025
➡️ A contratação seria por empréstimo.
????️ | @AVascainos
???? | Divulgação Shakhtar Donetsk pic.twitter.com/8FzSapSKkG
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