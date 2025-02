Бразильский клуб хочет арендовать дорогостоящего вингера Шахтера

Бразильской клуб "Васко да Гама" проявляет заинтересованность в услугах 26-летнего вингера " Шахтера " Педриньо. Об этом пишут бразильские источники.

Отмечается, что в рядах "Васко" игрока хочет видеть главный тренер команды Фабио Кариле.

Также отмечается, что бразильский клуб уже контактировал с представителями самого игрока по поводу перехода.

В "Васко да Гама" понимают сложность переговоров с "горняками", но тем не менее хотят согласовать с ними аренду Педриньо.

Отметим, что Педриньо является вторым в списке самых дорогостоящих приобретений "Шахтера" за всю историю. Летом 2021 года "горняки" заплатили за него "Бенфике" 18 миллионов евро

Интересно, что после начала полномасштабной войны Педриньо уже играл в аренде в бразилии за "Атлетико Минейро", но летом 2024 года вернулся в состав "горняков".

В текущем сезоне футболист провел за "Шахтер" 20 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 5 ассистов.

O Vasco sondou o atacante Pedrinho, do Shakhtar Donetsk, a pedido de Fábio Carille. No entanto, a negociação é difícil devido à valorização do jogador no clube ucraniano.



➡️ A contratação seria por empréstimo.



????️ | @AVascainos

???? | Divulgação Shakhtar Donetsk pic.twitter.com/8FzSapSKkG