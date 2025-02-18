  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бразильский клуб хочет арендовать дорогостоящего вингера Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бразильский клуб хочет арендовать дорогостоящего вингера Шахтера

Премьер-лига
Обновлено

Васку уже общался с представителями Педриньо

Бразильский клуб хочет арендовать дорогостоящего вингера Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Бразильской клуб "Васко да Гама" проявляет заинтересованность в услугах 26-летнего вингера "Шахтера" Педриньо. Об этом пишут бразильские источники.

Отмечается, что в рядах "Васко" игрока хочет видеть главный тренер команды Фабио Кариле.

Также отмечается, что бразильский клуб уже контактировал с представителями самого игрока по поводу перехода.

В "Васко да Гама" понимают сложность переговоров с "горняками", но тем не менее хотят согласовать с ними аренду Педриньо.

Отметим, что Педриньо является вторым в списке самых дорогостоящих приобретений "Шахтера" за всю историю. Летом 2021 года "горняки" заплатили за него "Бенфике" 18 миллионов евро

Интересно, что после начала полномасштабной войны Педриньо уже играл в аренде в бразилии за "Атлетико Минейро", но летом 2024 года вернулся в состав "горняков".

В текущем сезоне футболист провел за "Шахтер" 20 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 5 ассистов.

По теме
yellow-arrow
"Могут быть любые сплетни на рынке", - Русол рассказал, как в Карпатах строится работа с агентами
yellow-arrow
Теперь - официально: MEGOGO будет показывать Украинскую Премьер-Лигу
yellow-arrow
Степаненко: С Динамо у нас общая проблема, общий враг - мы соперники только в спортивном плане
Васко да Гама (Бразилия) Шахтер (Донецк) Педриньо
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости