Кривбасс ведет переговоры с французским центрбеком

" Кривбасс " этой зимой намерен усилить позицию центрального защитника.

Как сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко, криворожский клуб ведет переговоры с неназванным левоногим французским центрбеком.

Отмечается, что перерговоры находятся на продвинутой стадии.

Также отмечается, что 20-летний защитник Владимир Виливальд, который первую половину сезона провел в аренде в "Ингульце", на вторую половину останется в криворожской команде.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Кривбасс" занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 31 очко.