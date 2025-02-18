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Кривбасс ведет переговоры с французским центрбеком

Премьер-лига
Обновлено

Криворожцы ищут усиление в центр обороны

Кривбасс ведет переговоры с французским центрбеком

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

"Кривбасс" этой зимой намерен усилить позицию центрального защитника.

Как сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко, криворожский клуб ведет переговоры с неназванным левоногим французским центрбеком.

Отмечается, что перерговоры находятся на продвинутой стадии.

Также отмечается, что 20-летний защитник Владимир Виливальд, который первую половину сезона провел в аренде в "Ингульце", на вторую половину останется в криворожской команде.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Кривбасс" занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 31 очко.

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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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