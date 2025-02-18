Премьер-лига
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"Сделаем все возможное", - Караваев с чемпионским кубком дал обещание фанатам Динамо. ФОТО
Ждем возобновление УПЛ
фото из соцсетей
Защитник "
Александр опубликовал фото с чемпионским кубком УПЛ, добавив следующее:
"Сделаем все возможное, чтобы снова этот трофей был у нас", – написал игрок.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Динамо" возглавляет турнирную таблицу УПЛ, опережая "Александрию" на 5 очков, и "Шахтер" - на 10.
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Kondor (Веселе)
18.02.2025 в 19:19
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