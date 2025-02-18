"Сделаем все возможное", - Караваев с чемпионским кубком дал обещание фанатам Динамо. ФОТО

Защитник " Динамо " Александр Караваев перед началом второй части сезона УПЛ в соцсетях дал обещание болельщикам киевского клуба.

Александр опубликовал фото с чемпионским кубком УПЛ, добавив следующее:

"Сделаем все возможное, чтобы снова этот трофей был у нас", – написал игрок.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Динамо" возглавляет турнирную таблицу УПЛ, опережая "Александрию" на 5 очков, и "Шахтер" - на 10.