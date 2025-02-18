  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Сделаем все возможное", - Караваев с чемпионским кубком дал обещание фанатам Динамо. ФОТО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Сделаем все возможное", - Караваев с чемпионским кубком дал обещание фанатам Динамо. ФОТО

Премьер-лига
Обновлено

Ждем возобновление УПЛ

"Сделаем все возможное", - Караваев с чемпионским кубком дал обещание фанатам Динамо. ФОТО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Караваев перед началом второй части сезона УПЛ в соцсетях дал обещание болельщикам киевского клуба.

Александр опубликовал фото с чемпионским кубком УПЛ, добавив следующее:

"Сделаем все возможное, чтобы снова этот трофей был у нас", – написал игрок.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Динамо" возглавляет турнирную таблицу УПЛ, опережая "Александрию" на 5 очков, и "Шахтер" - на 10.

По теме
yellow-arrow
"Могут быть любые сплетни на рынке", - Русол рассказал, как в Карпатах строится работа с агентами
yellow-arrow
Теперь - официально: MEGOGO будет показывать Украинскую Премьер-Лигу
yellow-arrow
Степаненко: С Динамо у нас общая проблема, общий враг - мы соперники только в спортивном плане
Александр Караваев Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kondor (Веселе)
18.02.2025 в 19:19
Пацан сказав-то може й зробить!
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Kondor (Веселе)
18.02.2025 в 19:19
Пацан сказав-то може й зробить!
Ответить
1
0
Don_Benito (Буча)
18.02.2025 в 19:26
Якщо пацан не зробить, то значить в пацана не получилось
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости