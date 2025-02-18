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Заря намерена рассчитаться по долгам с экс-игроками, чтобы закрыть трансферный бан
Луганский клуб все-таки решил закрыть долги
фото из свободных источников
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Как сообщает источник, луганский клуб начал связываться с представителями футболистов, чтобы урегулировать вопросы задолженности.
Ситуация может разрешиться уже в ближайшее время.
Напомним, что из-за задолженности в начале января на "Зорю" был наложен трансферный бан.
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Опубликовал: Михаил Черныш
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