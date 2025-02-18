Заря намерена рассчитаться по долгам с экс-игроками, чтобы закрыть трансферный бан

" Заря " в ближайшее время намерена рассчитаться по долгам перед экс-игроками команды, чтобы избавиться от трансферного бана, сообщает журналист Дмитрий Венков.

Как сообщает источник, луганский клуб начал связываться с представителями футболистов, чтобы урегулировать вопросы задолженности.

Ситуация может разрешиться уже в ближайшее время.

Напомним, что из-за задолженности в начале января на "Зорю" был наложен трансферный бан.