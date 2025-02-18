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"Могут быть любые сплетни на рынке", - Русол рассказал, как в Карпатах строится работа с агентами

Премьер-лига

Ни друзей, ни врагов

"Могут быть любые сплетни на рынке", - Русол рассказал, как в Карпатах строится работа с агентами

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Генеральный директор "Карпат" Андрей Русол рассказал, как в львовском клубе идет работа с футбольными агентами.

"Когда-то я был на углубленной стажировке в Барселоне, его организовал Хуанде Рамос. Там были встречи с Субисаретой и в тот момент главным скаутом Альберто Валентино. Он не был публичным, но производил очень много технической работы.

Одной из тем разговора с Альберто была как раз агентская. Он мне дал совет: "Бойся ситуации, когда у тебя будет агент другом или врагом. Кем бы ты ни был в клубе, должен отстаивать интересы организации. И когда ты будешь выходить на рынок, возможно, игрок будет клиентом твоего врага. И как ты будешь договариваться?

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Поэтому идеальная позиция – ни друзей, ни врагов. В "Карпатах" мы очень демократичны по отношению к агентам. Могут быть любые сплетни на рынке, но факт, что у нас есть игроки Шаблия, Зозули, Карагодина, Кондратюка – кого-то я, возможно, не упомянул, извините. Но кто угодно может открыть дверь.

И это опять о наших ценностях: одинаковое отношение ко всем – будь то агент или строительная компания-подрядчик. Мы хотим быть честными, прозрачными и работать со всеми", - рассказал Русол.

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Андрей Русол Карпаты (Львов)
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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