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Теперь - официально: MEGOGO будет показывать Украинскую Премьер-Лигу

Премьер-лига
Обновлено

Уже с 18-го тура на сервисе будет канал УПЛ ТВ

Теперь - официально: MEGOGO будет показывать Украинскую Премьер-Лигу

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

18-го февраля телеканал УПЛ ТВ, который вживую транслирует все матчи Украинской Премьер-Лиги по футболу, появился на медиасервисе MEGOGO.

Канал будет доступен для всех подписчиков MEGOGO. Найти УПЛ ТВ можно в разделе "Телевидение" на медиасервисе.

Также матчи УПЛ будут доступны на сервисе в виде отдельных поп-ап каналов, из-за вероятности задержек, вследствие воздушных тревог.

Напомним, УПЛ ТВ - это телеканал, созданный в феврале 2024 года клубами Украинской Премьер-Лиги, который показывает все матчи Чемпионата УПЛ вживую, а также предлагает программы собственного производства.

"Партнерство с MEGOGO - это стратегический шаг в развитии нашего телеканала и Лиги в целом, - подчеркнул Президент Украинской Премьер-Лиги Евгений Дикий, - Верим, что совместными усилиями даже в очень тяжелые времена сможем двигаться вперед, открывать новые горизонты и, конечно, стать еще ближе к болельщикам. Мы только в начале большого пути, и нас очень радует, что рядом настоящие профессионалы. Это наш взвешенный выбор, и мы ожидаем серьезного прогресса от коллаборации с MEGOGO".

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Украинская Премьер-лига Megogo УПЛ ТВ
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