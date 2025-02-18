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Теперь - официально: MEGOGO будет показывать Украинскую Премьер-Лигу
Уже с 18-го тура на сервисе будет канал УПЛ ТВ
18-го февраля телеканал УПЛ ТВ, который вживую транслирует все матчи
Канал будет доступен для всех подписчиков MEGOGO. Найти УПЛ ТВ можно в разделе "Телевидение" на медиасервисе.
Также матчи УПЛ будут доступны на сервисе в виде отдельных поп-ап каналов, из-за вероятности задержек, вследствие воздушных тревог.
Напомним, УПЛ ТВ - это телеканал, созданный в феврале 2024 года клубами Украинской Премьер-Лиги, который показывает все матчи Чемпионата УПЛ вживую, а также предлагает программы собственного производства.
"Партнерство с MEGOGO - это стратегический шаг в развитии нашего телеканала и Лиги в целом, - подчеркнул Президент Украинской Премьер-Лиги Евгений Дикий, - Верим, что совместными усилиями даже в очень тяжелые времена сможем двигаться вперед, открывать новые горизонты и, конечно, стать еще ближе к болельщикам. Мы только в начале большого пути, и нас очень радует, что рядом настоящие профессионалы. Это наш взвешенный выбор, и мы ожидаем серьезного прогресса от коллаборации с MEGOGO".
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