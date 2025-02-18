Теперь - официально: MEGOGO будет показывать Украинскую Премьер-Лигу

18-го февраля телеканал УПЛ ТВ, который вживую транслирует все матчи Украинской Премьер-Лиги по футболу, появился на медиасервисе MEGOGO.

Канал будет доступен для всех подписчиков MEGOGO. Найти УПЛ ТВ можно в разделе "Телевидение" на медиасервисе.

Также матчи УПЛ будут доступны на сервисе в виде отдельных поп-ап каналов, из-за вероятности задержек, вследствие воздушных тревог.

Напомним, УПЛ ТВ - это телеканал, созданный в феврале 2024 года клубами Украинской Премьер-Лиги, который показывает все матчи Чемпионата УПЛ вживую, а также предлагает программы собственного производства.