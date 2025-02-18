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Рассчитались с долгами: Верес избежал трансферного бана
Заявление клуба
Фото: СК Дніпро-1
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Как сообщает пресс-служба клуба, по состоянию на вечер 18 февраля, "Верес" выполнил все финансовые обязательства и избежал бана.
У клуба нет запрета на ведение трансферной деятельности или регистрации новых футболистов.
Ранее президент "Вереса"
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Источник:НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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