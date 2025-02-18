Рассчитались с долгами: Верес избежал трансферного бана

" Верес " избежал трансферного бана из-за невыполнения финансовых обязательств.

Как сообщает пресс-служба клуба, по состоянию на вечер 18 февраля, "Верес" выполнил все финансовые обязательства и избежал бана.

У клуба нет запрета на ведение трансферной деятельности или регистрации новых футболистов.