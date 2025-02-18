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Рассчитались с долгами: Верес избежал трансферного бана

Премьер-лига
Обновлено

Заявление клуба

Рассчитались с долгами: Верес избежал трансферного бана

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

"Верес" избежал трансферного бана из-за невыполнения финансовых обязательств.

Как сообщает пресс-служба клуба, по состоянию на вечер 18 февраля, "Верес" выполнил все финансовые обязательства и избежал бана.

У клуба нет запрета на ведение трансферной деятельности или регистрации новых футболистов.

Ранее президент "Вереса" Иван Надеин прокомментировал, какие именно платежи не выполнил ровненский клуб.

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Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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