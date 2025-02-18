Юрий Вернидуб: Те, кого мы хотим, отказались ехать в Украину. А тех, кто был не против попасть в Кривбасс, нам не хотелось брать

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб в интервью корреспонденту UA-Футбол рассказал о подготовке команды во время испанского тренировочного сбора и поделился ее текущими делами.

- Всего через четыре дня "Кривбасс" ожидает стартовый матч весенней части чемпионата. Как оцениваете готовность команды на сегодняшний день?

- Считаю, что тренировочные сборы в Испании мы провели полноценно. На мой взгляд, ребята готовы к первой официальной игре в нынешнем году. Тем более, что во время пребывания на испанской земле поработали достаточно продуктивно. Были большие нагрузки, но футболисты с этим справились. Если говорить о проведенных нами спаррингах, то их было семь. Выиграли три, дважды сыграли вничью и в двух уступили. Это сборы - отсюда и разносторонность результатов. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы наша команда стартовала в весенней части сезона как можно лучше. И я надеюсь на то, что мы действительно подготовились очень неплохо.

- Чувствуется, что подопечные соскучились по официальным играм?

- Думаю, что да. Ведь сборы - это сборы, а официальные матчи - это совсем другое. Здесь очень мало шансов на какие-то ошибки. На тренировочных сборах ребята могли ошибаться, а вот в играх чемпионата не должны их допускать и выглядеть гораздо лучше. Мы обязаны их пересмотреть, проанализировать и двигаться дальше.

- Приходилось ли вносить те или иные коррективы в ход тренировочного сбора?

- Нет. Нам очень повезло с погодой. "Кривбасс" уже второй год подряд ездит в Испанию, и следует отметить, что дождей за период нашего пребывания в этой стране не было. Погода способствовала всем нашим тренировкам и играм. Не было такого, как случается на сборах в Турции, когда контрольные матчи из-за непогоды переносятся. На испанских сборах все было без подобных сбоев. Поэтому я доволен.

- Соперниками "Кривбасса" на сборах были исключительно клубы из североевропейских стран. Они оправдали ожидания тренерского штаба?

- Я бы так сказал: мне очень нравятся команды из Скандинавии.Это норвежцы, датчане и шведы - соперники, которые играют в силовой и вместе с тем очень интересный футбол. Среди спарринг-партнеров, с которыми мы встречались в Испании, были такие, кто играл в пять защитников. Для меня это было интересно, потому что я не очень люблю использовать схему с таким количеством защитников. Всю жизнь команды, в которых я работал, играли в четыре. Очень редко бывало, что мы действовали в пять защитников. Разве что в безвыходном положении. Так вот, мне было интересно, сумеет ли "Кривбасс" с этим справиться и взломать насыщенную оборону команд, которые ее используют. Имею в виду схему 5-3-2, 5-2-3 или 5-4-1. Говоря о скандинавских командах, отметил бы, что кроме силовых качеств они являются волевыми и играют в жесткий футбол. Потомки викингов не дают никаких послаблений. Сейчас в матчах второго круга чемпионата Украины начнется все то, что я сказал выше. Слабых соперников на данном этапе нет. Все шестнадцать команд Премьер-лиги весной будут одинаковыми, к тому же, будут сказываться погодные условия, готовность стадионов и качество полей.

- Как-то вы говорили о сложности приглашения в Украину легионеров. Изменилось ли что-то в этом вопросе в последнее время?

- Нет. Я думаю, оно так и есть. Как было трудно в этом плане, так и осталось. Тем более, что "Кривбасс" - клуб из прифронтового города, который находится ближе к военным событиям. Но как бы там ни было, а мы пригласили двух новичков из других стран.

- Что скажете о них?

- Глейкер Мендоза является игроком национальной сборной Венесуэлы, а Икенна Фердинанд - из Нигерии. Первый из них находился с нами на сборе дней десять, приехав в "Кривбасс" в неплохих кондициях. До появления у нас последний матч Мендоза провел за сборную Венесуэлы против США в разгар января. Главное, что прибыл он не "раскладным". Что касается второго, то этот игрок был на сборах с болгарским "Левски" (София). Фердинанд приехал в наше расположение позже, когда больших нагрузок уже не было. Он провел с "Кривбассом" всего три дня, и за это время мы предоставили ему тридцать минут игрового времени в последнем спарринге с норвежским "Сонгдалом". Правда, это очень мало. Впрочем, мы на Икенну рассчитываем. Надеемся, что этот футболист принесет нам пользу на нужной позиции.Тем более, он молодой в марте Фердинанду только исполнится 22 года. Он сейчас оформляет визу и должен вскоре приехать в Украину.

- Иностранные новички, наверное, требуют определенного времени для адаптации?

- Думаю, непросто будет с Мендозой, ведь венесуэлец не понимает английского - только испанский. Но надеюсь, что мы с этим справимся и выйдем из этого положения. Для того, чтобы наш южноамериканский легионер понимал, что мы от него хотим, нужно будет немного времени. А вот с Икенной, думаю, будет немного легче - он, как и все нигерийцы, неплохо владеет английским языком.

- После работы в молдавском "Шерифе", где под вашим руководством играло более двух десятков легионеров из разных стран и континентов, опыт общения у вас уже, наверное, выработался...

- (Улыбается). Он-то есть, да. Но сами понимаете - нужно время.

- На какой срок заключены контракты с Мендозой и Икенной?

- Венесуэльца мы подписали в аренду на один год с правом выкупа. С Икенной не стали рисковать и заключили договор на полгода. Также с правом выкупа. Это сделали с целью всесторонне их проверить и лучше понять их возможности.

- За период зимнего перерыва в чемпионате было время проанализировать осеннюю часть сезона-2024/25? Что самое главное для себя почерпнули?

- Хотелось бы так провести весеннюю часть чемпионата, как мы заканчивали осеннюю. Как раз тогда у нас стабилизировался состав, и мы набрали неплохой ход. У "Кривбасса" было много выигрышей, за счет чего поднялись на четвертое место и даже немного оторвались от своих преследователей. Но я хорошо понимаю, что когда возобновляется чемпионат, то в плане турнирной борьбы это уже совсем другое. Каждая команда, которая на что-то претендует, осознает, что времени очень мало и потеря очков может негативно повлиять на конечный результат. Поэтому повторюсь: мы хорошо понимаем, что мы хотим и что именно нам нужно. Поэтому будем делать все возможное для того, чтобы двигаться вперед и выступить не хуже, чем в прошлом году.

- Команду покинули Александр Драмбаев, руандец Джихад Бизимана, еще раньше стало известно о расставании с клубом Тимура Стецькова. Определились ли вы уже с тем, кто их заменит?

- Что касается центральных защитников, то есть проблема и мы находимся в поисках. Очень многих игроков пришлось нам пересмотреть. Однако те, кого мы хотим, отказались - они не имеют желания ехать в Украину. И наоборот: тех, кто был бы не против попасть в "Кривбасс", нам не хотелось бы брать. Особенно после того, как ознакомились с играми этих футболистов за их нынешние клубы. Поэтому мы продолжаем вести поиск, и на сегодняшний день у нас еще есть время для заявки новых игроков - до 1 марта. Если же не удастся найти, то будем исходить из имеющейся ситуации. У нас есть Александр Романчук, Бакари Конате и Владимир Виливальд, который вернулся из аренды. Есть еще Андрей Понедельник, поэтому думаю, что что-то придумаем.

- Какова судьба Дениса Устименко и ивуарийца Жана По?

- Устименко я желаю только развития, бестравматичной карьеры и возможности как можно лучше себя проявить. Он заслуживает того, чтобы играть. Однако так сложилось, что где-то он не вписался в наш стиль игры, да и мне, как тренеру, хотелось от него видеть что-то другое. Это все рабочие моменты. Главное, что Денис все это понял. Никто ему не перечил и не ставил никакие палки в колеса.Сейчас он является игроком "Оболони", которому желаю хороших игр и много забитых мячей. Но не в ворота "Кривбасса". А что касается Жана По, то я ему очень благодарен за тот период, что мы провели вместе. Но время идет и у него появилась возможность поехать в Грецию (этот футболист будет играть за "Ираклис" - прим. авт.). Он сам этого хотел, поэтому и ему в этом решении никто не мешал. Ивуарийцу могу пожелать, чтобы он стал еще сильнее, чтобы футбольная удача была всегда рядом и чтобы ему удалось еще больше раскрыться.

- После сборов, которые длились месяц, футболисты могли несколько устать психологически. Как обычно команда получала разрядку?

- Месяц работы в Испании мы разделили на две части. Первая длилась в течение двух недель, после чего дали ребятам два выходных, чтобы они немного развеялись и отдохнули. К некоторым из них приезжали жены - кто-то на три дня, кто-то на неделю. Более того, в это тяжелое для страны военное время я, как главный тренер, позволяю футболистам брать с собой жен и детей на сборы. Чтобы они были рядом со своими мужьями и папами. И это вполне нормально. Такой шаг помогает футболистам психологически. А что касается двух выходных, которые были у нас во время испанского сбора, то все члены команды проводили их по своему усмотрению.

- В стартовом матче весеннего отрезка чемпионата "Кривбасс" встретится с ровенским "Вересом". Что можете сказать об этом сопернике?

- "Верес" заслуживает добрых слов, ведь о команде, которая имела беспроигрышную серию в течение десяти туров осенней части сезона, иначе не скажешь. Вообще каждый соперник хорош по-своему. Мы понимаем, что к этому поединку нужно подойти в лучшей готовности. Все с нетерпением ждем этой игры. Думаю, что в субботу в Ровно будет интересный матч.