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Клуб УПЛ просматривает капитана юношеской команды Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Назар Балаба прибыл на просмотр в Верес

Клуб УПЛ просматривает капитана юношеской команды Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

Защитник юношеской команды "Динамо" U-19 Назар Балаба прибыл на просмотр в первую команду "Вереса".

Как сообщает ТаТоТаке, если игрок сможет зарекомендовать себя перед тренерским штабом, "Верес" арендует Балабу до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне 19-летний игрок провел в юношеском чемпионате Украины 10 матчей.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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