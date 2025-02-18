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Клуб УПЛ просматривает капитана юношеской команды Динамо
Назар Балаба прибыл на просмотр в Верес
fcdynamo.com
Защитник юношеской команды "Динамо" U-19 Назар Балаба прибыл на просмотр в первую команду "
Как сообщает ТаТоТаке, если игрок сможет зарекомендовать себя перед тренерским штабом, "Верес" арендует Балабу до конца текущего сезона.
В нынешнем сезоне 19-летний игрок провел в юношеском чемпионате Украины 10 матчей.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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