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Выбыл надолго. Вингер Вереса перенес операцию
Самуэль Нонго был прооперирован в Ровно
nkveres.com
Камерунского вингера "
В настоящее время игрок находится в больнице. Впрочем, уже завтра его готовятся выписать.
20-летний камерунец получил тяжелую травму в контрольном матче против македонского "Шкупи" (2:4).
По данным СМИ, речь идет о разрыве крестообразных связок, из-за чего футболист пропустит остаток сезона.
В текущем сезоне Нонго провел четыре матча за "красно-белых" во всех турнирах, без результативных действий.
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Источник:НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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