Выбыл надолго. Вингер Вереса перенес операцию

Камерунского вингера " Вереса " Самуэля Нонго прооперировали в Ровно.

В настоящее время игрок находится в больнице. Впрочем, уже завтра его готовятся выписать.

20-летний камерунец получил тяжелую травму в контрольном матче против македонского "Шкупи" (2:4).

По данным СМИ, речь идет о разрыве крестообразных связок, из-за чего футболист пропустит остаток сезона.

В текущем сезоне Нонго провел четыре матча за "красно-белых" во всех турнирах, без результативных действий.