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Выбыл надолго. Вингер Вереса перенес операцию

Премьер-лига
Обновлено

Самуэль Нонго был прооперирован в Ровно

Выбыл надолго. Вингер Вереса перенес операцию

nkveres.com

Новина українською

Камерунского вингера "Вереса" Самуэля Нонго прооперировали в Ровно.

В настоящее время игрок находится в больнице. Впрочем, уже завтра его готовятся выписать.

20-летний камерунец получил тяжелую травму в контрольном матче против македонского "Шкупи" (2:4).

По данным СМИ, речь идет о разрыве крестообразных связок, из-за чего футболист пропустит остаток сезона.

В текущем сезоне Нонго провел четыре матча за "красно-белых" во всех турнирах, без результативных действий.

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Верес (Ровно) Самуэль Нонго
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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