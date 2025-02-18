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Очередной топ-менеджер покинул Полесье, - СМИ

Премьер-лига
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Дарио Друди покинул пост спортивного директора клуба

Очередной топ-менеджер покинул Полесье, - СМИ

polissyafc.com

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Житомирское "Полесье" попрощалось со спортивным директором клуба Дарио Друди, сообщает ТаТоТаке.

Стороны поблагодарили друг друга за сотрудничество.

По данным источника, сейчас руководство "Полесья" находится в поиске нового спортивного директора.

Напомним, что аргентинский функционер проработал в Украине девять месяцев. Главным акцентом в работе Друди был молодежный сектор.

Напомним, что в начале февраля "Полесье" также сообщило о прекращении сотрудничества с вице-президентом клуба Владимиром Теслей.

Еще в декабре была информация, что на пост спортдира в "Полесье" претендуют Александр Хацкевич и Вячеслав Шевчук.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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