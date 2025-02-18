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Очередной топ-менеджер покинул Полесье, - СМИ
Дарио Друди покинул пост спортивного директора клуба
polissyafc.com
Житомирское "
Стороны поблагодарили друг друга за сотрудничество.
По данным источника, сейчас руководство "Полесья" находится в поиске нового спортивного директора.
Напомним, что аргентинский функционер проработал в Украине девять месяцев. Главным акцентом в работе Друди был молодежный сектор.
Напомним, что в начале февраля "Полесье" также сообщило о прекращении сотрудничества
Еще в декабре была информация, что на пост спортдира в "Полесье" претендуют Александр Хацкевич и Вячеслав Шевчук.
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