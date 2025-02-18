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Патриот клуба. Журналист рассказал, почему Вивчаренко решил продлить контракт с Динамо
А мог уйти бесплатно
Фото: ФК Динамо Київ
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганик рассказал, почему 22-летний левый защитник "
"У Вивчаренко кажется, через восемь месяцев заканчивался контракт [в конце 2025-го]. И его начали обступать клубы, начали его провоцировать на разные действия. Мол, давай не подписывай новый контракт, посидишь, а потом мы тебя заберем.
Футболист же, посовещавшись со своими агентами, пришел к выводу, что это неправильно. Они приняли решение остаться в "Динамо", потому что сам Вивчаренко сказал: "Я хочу, чтобы "Динамо" за меня заработало хорошие деньги. Настолько, насколько оно должно заработать.
И он переподписал контракт. У него были варианты уйти, убежать. Но правильное окружение, правильное отношение со стороны президента клуба, который к нему так же очень хорошо относился, и предложил ему эти условия. И все это закончилось тем, что у них продолжается сотрудничество.
Для меня Вивчаренко хороший футболист, и у него действительно были предложения. Из Испании 100% были предложения от некоторых команд, которые предлагали ему вот такую комбинацию, а сейчас нужно будет платить деньги", – сказал Цыганык.
Напомним, что в нынешнем сезоне защитник провел за "Динамо" 18 матчей без результативных действий.
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Недавно игрок продлил контракт с киевским клубом. Известно, что новое соглашение 22-летнего левого защитника будет рассчитано до 30 июня 2028 года.
Также, по данным СМИ, в новом контракте "Динамо" установило клаусулу футболиста в размере 20 миллионов евро.
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