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Патриот клуба. Журналист рассказал, почему Вивчаренко решил продлить контракт с Динамо

Премьер-лига
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А мог уйти бесплатно

Патриот клуба. Журналист рассказал, почему Вивчаренко решил продлить контракт с Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганик рассказал, почему 22-летний левый защитник "Динамо" Константин Вивчаренко не захотел покидать киевский клуб, хотя у него и были предложения из-за рубежа.

"У Вивчаренко кажется, через восемь месяцев заканчивался контракт [в конце 2025-го]. И его начали обступать клубы, начали его провоцировать на разные действия. Мол, давай не подписывай новый контракт, посидишь, а потом мы тебя заберем.

Футболист же, посовещавшись со своими агентами, пришел к выводу, что это неправильно. Они приняли решение остаться в "Динамо", потому что сам Вивчаренко сказал: "Я хочу, чтобы "Динамо" за меня заработало хорошие деньги. Настолько, насколько оно должно заработать.

И он переподписал контракт. У него были варианты уйти, убежать. Но правильное окружение, правильное отношение со стороны президента клуба, который к нему так же очень хорошо относился, и предложил ему эти условия. И все это закончилось тем, что у них продолжается сотрудничество.

Для меня Вивчаренко хороший футболист, и у него действительно были предложения. Из Испании 100% были предложения от некоторых команд, которые предлагали ему вот такую ​​комбинацию, а сейчас нужно будет платить деньги", – сказал Цыганык.

Напомним, что в нынешнем сезоне защитник провел за "Динамо" 18 матчей без результативных действий.

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Недавно игрок продлил контракт с киевским клубом. Известно, что новое соглашение 22-летнего левого защитника будет рассчитано до 30 июня 2028 года.

Также, по данным СМИ, в новом контракте "Динамо" установило клаусулу футболиста в размере 20 миллионов евро.

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Динамо (Киев) Игорь Цыганык Константин Вивчаренко
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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
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