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"Шахтер готов сделать еще один большой зимний трансфер", - жруналист назвал цель горняков
Снова бразилец, но из Европы
фото из свободных источников
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал об активном желании "
"Кто интересуется украинским футболом, тот точно слышал, потому что это звучало отовсюду, прямо как месседж "Шахтера".
"Шахтер" готов сделать еще один большой зимний трансфер. Готов потратить 20-25 миллионов евро. Насколько я понимаю, речь идет о бразильском вундеркинде Луисе Гильерме, который сейчас выступает за "Вест Хэм". Из "Палмейраса" он перешел летом.
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Они уже давно ведут переговоры. Переговоры очень сложные. Я даже слышал, что там не складывается трансфер с футболистом – не могут договориться.
Я очень хорошо знаю Дарио Срну. Если бы все было очень плохо, то Дарио не выходил бы с такими оптимистичными месседжами о трансфере дорогого футболиста в публичное пространство", – сказал Вацко.
Ранее была информация, что "горняки" предлагали за игрока 15 млн евро, но получили отказ.
При этом сообщается, что в игроке заинтересованы ряд других клубов, в томи числе и денежные с Ближнего Востока.
Луис за "Вест Хэм" в текущем сезоне сыграл 8 матчей без результативных действий.
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