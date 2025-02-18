"Шахтер готов сделать еще один большой зимний трансфер", - жруналист назвал цель горняков

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал об активном желании " Шахтера " подписать бразильского вингера "Вест Хэма" Луиса Гильерме.

"Кто интересуется украинским футболом, тот точно слышал, потому что это звучало отовсюду, прямо как месседж "Шахтера". "Шахтер" готов сделать еще один большой зимний трансфер. Готов потратить 20-25 миллионов евро. Насколько я понимаю, речь идет о бразильском вундеркинде Луисе Гильерме, который сейчас выступает за "Вест Хэм". Из "Палмейраса" он перешел летом.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Они уже давно ведут переговоры. Переговоры очень сложные. Я даже слышал, что там не складывается трансфер с футболистом – не могут договориться. Я очень хорошо знаю Дарио Срну. Если бы все было очень плохо, то Дарио не выходил бы с такими оптимистичными месседжами о трансфере дорогого футболиста в публичное пространство", – сказал Вацко.

Ранее была информация, что "горняки" предлагали за игрока 15 млн евро, но получили отказ.

При этом сообщается, что в игроке заинтересованы ряд других клубов, в томи числе и денежные с Ближнего Востока.

Луис за "Вест Хэм" в текущем сезоне сыграл 8 матчей без результативных действий.