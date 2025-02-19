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Балакин обслужит матч Динамо – Карпаты: судейские назначения 18-го тура УПЛ

Премьер-лига

Афанасьев будет работать на поединке с участием "Шахтера"

Балакин обслужит матч Динамо – Карпаты: судейские назначения 18-го тура УПЛ

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 18-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.

18 тур

21 февраля (пятница)

"Колос" - "Черноморец" 15:30. Арбитр - Новохатний В.В. (Черкассы), Арбитр VAR - Панчишин Д.И. (Харьков),

22 февраля (суббота)

"Кривбасс" - "Верес" 13:00. Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий), Арбитр VAR - Деревинский А.А. (Хмельницкий),

"Ингулец" - "Полесье" 15:30. Арбитр - Заброда К.В. (Киев), Арбитр VAR - Омельченко А.В. (Славянск),

"Рух" - ЛНЗ 18:00. Арбитр - Райда М.М. (Закарпатская обл.), Арбитр VAR - Задиран С.С. (Киевская обл.),

23 февраля (воскресенье)

"Оболонь" - "Ворскла" 13:00. Арбитр - Шурман Д.Л. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Шандор А.А. (Львов),

"Александрия" - "Заря" 15:30. Арбитр - Козыряцкий М.С. (Запорожье), Арбитр VAR - Романов В.М. (Днепр),

"Динамо" - "Карпаты" 18:00. Арбитр - Балакин М.А. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Пасхал И.Ю. (Херсон),

24 февраля (понедельник)

"Шахтер" - "Левый Берег" 18:00. Арбитр - Афанасьев А.О. (Харьков), Арбитр VAR - Блавацкий Р.А. (Львов).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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