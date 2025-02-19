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Балакин обслужит матч Динамо – Карпаты: судейские назначения 18-го тура УПЛ
Афанасьев будет работать на поединке с участием "Шахтера"
Фото: ФК Динамо Київ
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 18-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.
18 тур
21 февраля (пятница)
"Колос" - "Черноморец" 15:30. Арбитр - Новохатний В.В. (Черкассы), Арбитр VAR - Панчишин Д.И. (Харьков),
22 февраля (суббота)
"Кривбасс" - "Верес" 13:00. Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий), Арбитр VAR - Деревинский А.А. (Хмельницкий),
"Ингулец" - "Полесье" 15:30. Арбитр - Заброда К.В. (Киев), Арбитр VAR - Омельченко А.В. (Славянск),
"Рух" - ЛНЗ 18:00. Арбитр - Райда М.М. (Закарпатская обл.), Арбитр VAR - Задиран С.С. (Киевская обл.),
23 февраля (воскресенье)
"Оболонь" - "Ворскла" 13:00. Арбитр - Шурман Д.Л. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Шандор А.А. (Львов),
"Александрия" - "Заря" 15:30. Арбитр - Козыряцкий М.С. (Запорожье), Арбитр VAR - Романов В.М. (Днепр),
"Динамо" - "Карпаты" 18:00. Арбитр - Балакин М.А. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Пасхал И.Ю. (Херсон),
24 февраля (понедельник)
"Шахтер" - "Левый Берег" 18:00. Арбитр - Афанасьев А.О. (Харьков), Арбитр VAR - Блавацкий Р.А. (Львов).
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