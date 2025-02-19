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Официально. Матч между Рухом и ЛНЗ состоится в запланированную дату

Премьер-лига

Поединок не будут переносить

Официально. Матч между Рухом и ЛНЗ состоится в запланированную дату

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Рух" сыграет матч 18-го тура УПЛ против ЛНЗ в запланированную дату - 22 февраля, сообщает официальный сайт львовян.

"Желто-черные" так и не дождались ответа от соответствующих органов украинского футбола относительно вероятного переноса матча 18-го тура УПЛ и приняли решение при любых обстоятельствах и условиях сыграть матч против ЛНЗ в запланированную дату - 22 февраля.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в частности отсутствие большой части игроков основного состава и тренерско-административного штаба из-за болезни, ФК "Рух" понимает, что матч должен состояться уже в субботу, 22 февраля. Поэтому в этом поединке примут участие футболисты, которые сейчас здоровы, есть в распоряжении первой команды и игроки молодежного состава.

"Рух" искренне благодарен ФК ЛНЗ за понимание и соблюдение принципов фэйр-плей. Именно поэтому в ответ "желто-черные" гарантируют клубу из Черкасс проведение матча в ранее определенное время - 22 февраля в 18:00 на "Арене Львов", чтобы соперник имел определенность и мог качественно и своевременно подготовиться к этому поединку.

Хотя ФК "Рух" твердо убежден, что ситуация, которая сложилась с массовым заболеванием футболистов, имеет явные признаки форс-мажора и обстоятельства непреодолимой силы. И Регламент соревнований позволяет в этом случае перенести матч. А мотивацией обращения ФК "Рух" в соответствующие органы о переносе матча было желание донести, что в УПЛ должен преобладать спортивный принцип. Команды должны быть конкурентными и находиться в равных условиях, чтобы проводить бескомпромиссные и интересные поединки, которые будут вызывать интерес у болельщиков", - говорится в заявлении львовского "Руха".

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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