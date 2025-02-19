Уругвайский форвард Полесья мог оказаться в другом клубе УПЛ

Уругвайский новичок "Полесья" Факундо Батиста в зимнее трансферное окно мог перейти в "Карпаты". Об этом сообщает украинский комментатор и журналист Виктор Вацко.

По данным источника, футболист был предложен львовскому клубу, но "львы" отказались от его услуг, поскольку считали, что игрок не вписывается в стиль игры команды и не станет нужным тренерскому штабу Владиславу Лупашко.

26-летний Батиста пешел в "Полесье "из мексиканского "Некакса", став рекордным трансфером клуба - за него заплатили около 2 миллиона евро. Последние полгода он выступал на правах аренды за уругвайский "Пеньяроль".