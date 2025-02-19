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Уругвайский форвард Полесья мог оказаться в другом клубе УПЛ

Премьер-лига

Футболиста предлагали львовскому клубу

Уругвайский форвард Полесья мог оказаться в другом клубе УПЛ

Полісся

Новина українською

Уругвайский новичок "Полесья" Факундо Батиста в зимнее трансферное окно мог перейти в "Карпаты". Об этом сообщает украинский комментатор и журналист Виктор Вацко.

По данным источника, футболист был предложен львовскому клубу, но "львы" отказались от его услуг, поскольку считали, что игрок не вписывается в стиль игры команды и не станет нужным тренерскому штабу Владиславу Лупашко.

26-летний Батиста пешел в "Полесье "из мексиканского "Некакса", став рекордным трансфером клуба - за него заплатили около 2 миллиона евро. Последние полгода он выступал на правах аренды за уругвайский "Пеньяроль".

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Виктор Вацко Полесье (Житомир) Факундо Батиста
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Источник:
Вацко on air
Опубликовал: Алина Ерофеева
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