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Стало известно, состоится ли переход Име Окона в Динамо

Премьер-лига

Центрбек останется в своем клубе

Стало известно, состоится ли переход Име Окона в Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Центральный защитник Име Окон не станет игроком киевского "Динамо". Об этом утверждает Telegram-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

По данным источника, киевский клуб не планирует проводить трансферы до конца трансферного окна. Это может измениться только в случае форс-мажора, например, травм игроков.

Также отмечается, что главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский планирует привлекать молодежь в первую команду весной.

Напомним, что Име Окон находился на просмотре в киевском клубе во время зимнего сбора в Турции и сыграл в трех спаррингах против "Видзева", "Марибора" и "Ллапи". Права на игрока принадлежат клубу "СуперСпорт Юнайтед".

Ранее была информация, что мама футболиста против переезда сына в Украину.

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Динамо (Киев) Име Окон
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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