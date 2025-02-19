Стало известно, состоится ли переход Име Окона в Динамо

Центральный защитник Име Окон не станет игроком киевского "Динамо". Об этом утверждает Telegram-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

По данным источника, киевский клуб не планирует проводить трансферы до конца трансферного окна. Это может измениться только в случае форс-мажора, например, травм игроков.

Также отмечается, что главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский планирует привлекать молодежь в первую команду весной.

Напомним, что Име Окон находился на просмотре в киевском клубе во время зимнего сбора в Турции и сыграл в трех спаррингах против "Видзева", "Марибора" и "Ллапи". Права на игрока принадлежат клубу "СуперСпорт Юнайтед".

Ранее была информация, что мама футболиста против переезда сына в Украину.