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Черноморец подписал бразильского левого защитника
В команде Бабича пополнение
Фото - ФК Чорноморець
Одесский "Черноморец" официально объявил о подписании левого защитника.
В сообщении говорится о том, что к команде присоединился 22-летний Раян Карлос, который является воспитанником бразильского "Сан-Паулу". Футболист будет выступать за одесситов на правах аренды до конца чемпионата.
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Последние несколько лет бразилец выступал за местный клуб "Байя" в бразильских сериях А и В. Карлос быстрый и очень техничный фланговый защитник. Во время тренировочных сборов "Черноморца" в Турции он принимал участие в контрольных матчах. В этом сезоне на его счету два матча в региональном чемпионате Бразилии.
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