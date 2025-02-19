Черноморец подписал бразильского левого защитника

Одесский "Черноморец" официально объявил о подписании левого защитника.

В сообщении говорится о том, что к команде присоединился 22-летний Раян Карлос, который является воспитанником бразильского "Сан-Паулу". Футболист будет выступать за одесситов на правах аренды до конца чемпионата.

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Последние несколько лет бразилец выступал за местный клуб "Байя" в бразильских сериях А и В. Карлос быстрый и очень техничный фланговый защитник. Во время тренировочных сборов "Черноморца" в Турции он принимал участие в контрольных матчах. В этом сезоне на его счету два матча в региональном чемпионате Бразилии.