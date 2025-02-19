Хуанде Рамос раскрыл причины своего ухода из Днепра в 2014-м

Испанский тренер Хуанде Рамос рассказал, почему решил прекратить сотрудничество с "Днепром" в 2014-м году.

Среди главных причин своего ухода из клуба 70-летний специалист назвал российскую аннексию Крыма.

- Вы уехали из Украины несмотря на то, что команда должна была стартовать в Лиге чемпионов. Не было жаль бросать все перед новым этапом?

- Нет, все было логично. Сезон завершился, контракт подошел к концу и одновременно с этим начался вооруженный конфликт. Чувствовалась нестабильность в стране, произошли крымские события. Для иностранца это была не та атмосфера, в которой нужно было оставаться.

- Уже шла аннексия Крыма, когда "Днепр" отправился туда играть матч чемпионата Украины. Насколько выезд в Симферополь, когда команда вынуждена была проходить вооруженные блок-посты, повлиял на ваше решение ехать?

- Это была какая-то сюрреалистическая ситуация: чтобы добраться на очередной матч чемпионата, ты должен проходить проверки блок-посты, какие-то границы пересекать, видеть вооруженных людей. Работая в спорте, ты не то, что не готов к такому - ты находишься в другой стране не ради этого. В том числе тот выезд также повлиял на наше понимание, что в конце сезона будем уезжать из Украины.