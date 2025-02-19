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Хуанде Рамос раскрыл причины своего ухода из Днепра в 2014-м
Повлияли тогдашние события
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский тренер Хуанде Рамос рассказал, почему решил прекратить сотрудничество с "Днепром" в 2014-м году.
Среди главных причин своего ухода из клуба 70-летний специалист назвал российскую аннексию Крыма.
- Вы уехали из Украины несмотря на то, что команда должна была стартовать в Лиге чемпионов. Не было жаль бросать все перед новым этапом?
- Нет, все было логично. Сезон завершился, контракт подошел к концу и одновременно с этим начался вооруженный конфликт. Чувствовалась нестабильность в стране, произошли крымские события. Для иностранца это была не та атмосфера, в которой нужно было оставаться.
- Уже шла аннексия Крыма, когда "Днепр" отправился туда играть матч чемпионата Украины. Насколько выезд в Симферополь, когда команда вынуждена была проходить вооруженные блок-посты, повлиял на ваше решение ехать?
- Это была какая-то сюрреалистическая ситуация: чтобы добраться на очередной матч чемпионата, ты должен проходить проверки блок-посты, какие-то границы пересекать, видеть вооруженных людей. Работая в спорте, ты не то, что не готов к такому - ты находишься в другой стране не ради этого. В том числе тот выезд также повлиял на наше понимание, что в конце сезона будем уезжать из Украины.
Напомним, Рамос возглавил "Днепр" в 2010-м году. В сезоне 2013/14 испанец привел "бело-голубых" к серебряной медали УПЛ.
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