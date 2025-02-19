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Экс-тренер Днепра считает, что им помешали стать чемпионами Украины в сезоне 2013/14

Премьер-лига

"Это были катастрофические решения" (с)

Экс-тренер Днепра считает, что им помешали стать чемпионами Украины в сезоне 2013/14

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Бывший главный тренер "Днепра" Хуанде Рамос рассказал, что его команде помешало стать чемпионами Украины.

"Мы заслуживали быть чемпионами в том сезоне, когда "Днепр" финишировал вторым. Мы выглядели лучше других. Но околофутбольные факторы, которые в то время в Украине были частым явлением, не позволили нам получить титул. В нужные моменты в важных матчах принимались решения, которые нам закрыли путь к чемпионству".

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"Мы были тогда на финишной прямой, но в последних 3-4 матчах были просто катастрофические судейские решения, которые просто не позволили нам стать чемпионами", — добавил Хуанде Рамос.

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Напомним, что в сезоне 2013/14 "Днепр" занял второе место, отстав от "Шахтера" на шесть очков. По итогам того сезона Хуанде Рамос покинул украинский клуб.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
19.02.2025 в 14:23
Вспомнила бабка, коли молодою була....
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
19.02.2025 в 14:23
Вспомнила бабка, коли молодою була....
Ответить
0
0

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