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Экс-тренер Днепра считает, что им помешали стать чемпионами Украины в сезоне 2013/14
"Это были катастрофические решения" (с)
Фото з відкритих джерел
Бывший главный тренер "Днепра" Хуанде Рамос рассказал, что его команде помешало стать чемпионами Украины.
"Мы заслуживали быть чемпионами в том сезоне, когда "Днепр" финишировал вторым. Мы выглядели лучше других. Но околофутбольные факторы, которые в то время в Украине были частым явлением, не позволили нам получить титул. В нужные моменты в важных матчах принимались решения, которые нам закрыли путь к чемпионству".
"Мы были тогда на финишной прямой, но в последних 3-4 матчах были просто катастрофические судейские решения, которые просто не позволили нам стать чемпионами", — добавил Хуанде Рамос.
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Напомним, что в сезоне 2013/14 "Днепр" занял второе место, отстав от "Шахтера" на шесть очков. По итогам того сезона Хуанде Рамос покинул украинский клуб.
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