Хуанде Рамос - о Коноплянке: Он мог бы достичь большего в футболе

Бывший главный тренер "Днепра" Хуанде Рамос прокомментировал историю с трансферной стоимостью Евгения Коноплянки и поделился своими неоправданными ожиданиями относительно украинского вингера.

— В свое время большой резонанс вызвала ваша оценка Коноплянки в 50 миллионов евро. Вы действительно так считали или это был больше психологический ход?

— Чего-то из психологии там было совсем немного. Да, конечно, хотелось поддержать игрока в тот момент, но он действительно имел такой потенциал и качества, что стоил денег, о которых я говорил. Возможно, из-за своей ментальности Коноплянка не раскрыл свой потенциал по максимуму. По моему мнению, со своими данными он мог бы достичь большего в футболе.

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Напомним, что Хуанде Рамос возглавлял "Днепр" с октября 2010 года по май 2014 года. Под его руководством Евгений Коноплянка провел 115 матчей за клуб, в которых он забил 30 голов и отдал 28 ассистов.