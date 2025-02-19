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Центрбек Полесья вернулся в общую группу - он не играл из-за травмы девять месяцев

Премьер-лига

Долгожданное возвращение

Центрбек Полесья вернулся в общую группу - он не играл из-за травмы девять месяцев

ФК Полісся

Новина українською

Центральный защитник "Полесья" центральный защитник Даниил Бескоровайный на этой неделе начал полноценно тренироваться с первой командой. Об этом информирует ТаТоТаке.

Напомним, летом прошлого года Бескоровайный получил разрыв крестообразных связок. Последний раз 26-летний футболист появлялся на поле в мае 2024 года.

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Единственным травмированным игроком в составе "Полесья" остается албанский новичок Анди Хадрой, который еще восстанавливается после повреждения задней поверхности бедра. По прогнозам врачей, он сможет вернуться в строй ориентировочно через неделю.

22 февраля "Полесье" сыграет против "Ингульца" в 18-м туре украинской Премьер-лиги.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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