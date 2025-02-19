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Украинская Премьер-Лига опубликовала промо-ролик накануне возобновления чемпионата
Видео с представлением команд
upl.ua
В официальных профилях Украинской Премьер-Лиги в соцсетях опубликован промо-ролик накануне возобновления чемпионата. На видео можно увидеть оригинальную презентацию всех 16 клубов.
В центре концепции — украинские футбольные клубы как олицетворение своих городов или регионов, их традиций, истории и болельщиков. Вместе они создают живую экосистему футбола: вдохновляют фанатов, объединяют общины и сохраняют спортивное наследие страны.
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Напомним, что УПЛ возвращается уже в пятницу 21-го февраля. Первым матчем второй части сезона станет игра между "Колосом" и "Черноморцем". Поединок начнется в 15:30.
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