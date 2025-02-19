Украинская Премьер-Лига опубликовала промо-ролик накануне возобновления чемпионата

В официальных профилях Украинской Премьер-Лиги в соцсетях опубликован промо-ролик накануне возобновления чемпионата. На видео можно увидеть оригинальную презентацию всех 16 клубов.

В центре концепции — украинские футбольные клубы как олицетворение своих городов или регионов, их традиций, истории и болельщиков. Вместе они создают живую экосистему футбола: вдохновляют фанатов, объединяют общины и сохраняют спортивное наследие страны. Поддерживайте любимые команды вместе с нами! Вместе сильнее!

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Напомним, что УПЛ возвращается уже в пятницу 21-го февраля. Первым матчем второй части сезона станет игра между "Колосом" и "Черноморцем". Поединок начнется в 15:30.