Много времени пропустит. Нападающий Колоса получил травму перед возобновлением УПЛ

Нападающий "Колоса" Артем Гусол не примет участия в матче 18-го тура чемпионата Украины против "Черноморца".

По информации Sport.ua, 19-летний игрок получил травму ключицы во время зарубежного тренировочного сбора в Турции.



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Необходимость оперативного вмешательства будет оценена завтра, на детальном обследовании. Процесс восстановления Артема может затянуться на примерно два месяца.

В этом сезоне Гусол провел 11 игр, в которых отметился одним голом.

Поединок "Колос" - "Черноморец" состоится 21 февраля.