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Много времени пропустит. Нападающий Колоса получил травму перед возобновлением УПЛ
Скорее всего восстановится во второй половине весны
Колос
Нападающий "Колоса" Артем Гусол не примет участия в матче 18-го тура чемпионата Украины против "Черноморца".
По информации Sport.ua, 19-летний игрок получил травму ключицы во время зарубежного тренировочного сбора в Турции.
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Необходимость оперативного вмешательства будет оценена завтра, на детальном обследовании. Процесс восстановления Артема может затянуться на примерно два месяца.
В этом сезоне Гусол провел 11 игр, в которых отметился одним голом.
Поединок "Колос" - "Черноморец" состоится 21 февраля.
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