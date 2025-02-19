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Много времени пропустит. Нападающий Колоса получил травму перед возобновлением УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Скорее всего восстановится во второй половине весны

Много времени пропустит. Нападающий Колоса получил травму перед возобновлением УПЛ

Колос

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Нападающий "Колоса" Артем Гусол не примет участия в матче 18-го тура чемпионата Украины против "Черноморца".

По информации Sport.ua, 19-летний игрок получил травму ключицы во время зарубежного тренировочного сбора в Турции.

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Необходимость оперативного вмешательства будет оценена завтра, на детальном обследовании. Процесс восстановления Артема может затянуться на примерно два месяца.

В этом сезоне Гусол провел 11 игр, в которых отметился одним голом.

Поединок "Колос" - "Черноморец" состоится 21 февраля.

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Черноморец (Одесса) Колос (Ковалевка) травма Артем Гусол
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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