Младен Бартулович рассказал, какую роль сыграл в трансфере Деяна Попары в Зарю

"Заря" уже приучила к тому, что каждое трансферное окно в команде появляются новички из стран экс-Югославии. Нынешняя зима не стала исключением. Ряды "черно-белых" пополнил боснийский полузащитник Деян Попара. Журналист UA-Футбол поинтересовались у наставника луганчан Младена Бартуловича, влияет ли он как-то на балканский вектор селекционной политики клуба?

- Ну, конечно, я хорошо знаю тот рынок и тех игроков. Более того, это не секрет, что многие легионеры сейчас просто боятся ехать в чемпионат Украины. И с каждым из тех балканцев, кто в последнее время присоединился к нам, я лично разговаривал и лично убеждал. С Деяном тоже был такой персональный разговор перед тем, как он согласился на переход, - сказал Бартулович.

Отметим, что Деян Попара перешел в "Зарю" из чемпионата Боснии и Герцеговины в январе 2025-го года. По данным transfermarkt, за футболиста украинский клуб заплатил 130 тысяч евро.