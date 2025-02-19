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Заря представила новичков и сообщила о снятии трансферного бана

Премьер-лига
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У луганчан два новичка

Заря представила новичков и сообщила о снятии трансферного бана

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Генеральный директор "Зари" Игорь Гузь и главный тренер Младен Бартулович на специальном мероприятии представили новых игроков команды – Владимира Белоцерковца и Деяна Попару.

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Также Гузь сообщил, что "Заря" уже рассчитывалась со своими долгами.

Трансферный бан – это не так страшно, как все считают. Трансферного бана у нас уже нет и все футболисты заявлены. Трансферный бан – это обычный рабочий процесс. Многие клубы под него попадают с учетом финансового планирования клуба, но это не такая страшная вещь, как кажется”, – сказал Гузь, слова которого передаеи журналистка UA-Футбол.

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