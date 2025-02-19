Заря представила новичков и сообщила о снятии трансферного бана

Генеральный директор " Зари " Игорь Гузь и главный тренер Младен Бартулович на специальном мероприятии представили новых игроков команды – Владимира Белоцерковца и Деяна Попару.

Также Гузь сообщил, что "Заря" уже рассчитывалась со своими долгами.

Трансферный бан – это не так страшно, как все считают. Трансферного бана у нас уже нет и все футболисты заявлены. Трансферный бан – это обычный рабочий процесс. Многие клубы под него попадают с учетом финансового планирования клуба, но это не такая страшная вещь, как кажется”, – сказал Гузь, слова которого передаеи журналистка UA-Футбол.