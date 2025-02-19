Динамо дозаявило на УПЛ лучшего бомбардира чемпионата U-19

" Динамо " накануне возобновления второй части сезона УПЛ внесло в заявку еще одного молодого игрока.

На чемпионат по списку Б дозаявлен 18-летний нападающий Федор Задорожный.

Футболист в прошлом сезоне на правах аренды выступал в составе луганской "Заре" U-19, где забил 18 голов и отдал 4 результативных передачи в 15 матчах. Задорожный возглавляет гонку бомбардиров в молодежном чемпионате. Во время зимнего перерыва нападающий вернулся с аренды и присоединился к "Динамо" U-19 на сборах в Турции.