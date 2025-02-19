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Динамо дозаявило на УПЛ лучшего бомбардира чемпионата U-19

Премьер-лига
Обновлено

Первую половину сезона 18-летний Федор Задорожный провел в аренде в Заре

Динамо дозаявило на УПЛ лучшего бомбардира чемпионата U-19

фото из свободных источников

Новина українською

"Динамо" накануне возобновления второй части сезона УПЛ внесло в заявку еще одного молодого игрока.

На чемпионат по списку Б дозаявлен 18-летний нападающий Федор Задорожный.

Футболист в прошлом сезоне на правах аренды выступал в составе луганской "Заре" U-19, где забил 18 голов и отдал 4 результативных передачи в 15 матчах. Задорожный возглавляет гонку бомбардиров в молодежном чемпионате. Во время зимнего перерыва нападающий вернулся с аренды и присоединился к "Динамо" U-19 на сборах в Турции.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
19.02.2025 в 17:41
Мене тішить відношення в ДИНАМО до молодих гравців... Нам не потрібні бразили по 20 млн.$... Своїх вихованців достатньо !
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Комментарии 2
avatar
Просто Квашин (Харків)
19.02.2025 в 17:41
Мене тішить відношення в ДИНАМО до молодих гравців... Нам не потрібні бразили по 20 млн.$... Своїх вихованців достатньо !
Ответить
1
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fanatSD (донецк)
19.02.2025 в 17:49
и чего добились в еврокубках.рады бы хоть кого-нибудь купитьне за что?
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