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Динамо дозаявило на УПЛ лучшего бомбардира чемпионата U-19
Первую половину сезона 18-летний Федор Задорожный провел в аренде в Заре
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На чемпионат по списку Б дозаявлен 18-летний нападающий Федор Задорожный.
Футболист в прошлом сезоне на правах аренды выступал в составе луганской "Заре" U-19, где забил 18 голов и отдал 4 результативных передачи в 15 матчах. Задорожный возглавляет гонку бомбардиров в молодежном чемпионате. Во время зимнего перерыва нападающий вернулся с аренды и присоединился к "Динамо" U-19 на сборах в Турции.
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