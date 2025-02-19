Хуанде Рамос: Помню дерби с Металлистом, а также судейские решения, которые не позволили Днепру стать чемпионами

Экс-тренер "Днепра" Хуанде Рамос высказался о Мироне Маркевиче, который после него принял команду, а также вспомнил дерби с "Металлистом".

– Не удивило ли вас, что "Днепр" возглавил именно Маркевич – главный тренер самого ожесточенного соперника в чемпионате?

– С одной стороны, это было тогда неожиданно, учитывая соперничество клубов. Но в то же время "Днепр" угадал с Маркевичем. Он опытный квалифицированный тренер, который доказал в последующие годы. Сохранил скелет команды, добавил собственные идеи и добился большого успеха. Поэтому подписание такого тренера было разумным решением.

– Кстати, помните дерби с "Металлистом"?

– Да, конечно, помню те матчи, и тот, когда свет выключился. И не могу не помнить также судейские решения, которые нам не позволили стать чемпионами. Решения не в нашу пользу, которые принимались, в частности, и в матчах с "Металлистом".

– Была ли атмосфера на "Днепр-Арене" одной из самых горячих в вашей карьере?

– Разумеется, трудно сравнить с атмосферой финалов еврокубков, где мне пришлось участвовать, или крупнейших стадионов в Европе. Но на "Днепр-Арене" действительно была особенная атмосфера, которую я всегда буду помнить.