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Хуанде Рамос: Помню дерби с Металлистом, а также судейские решения, которые не позволили Днепру стать чемпионами
У тренера остались приятные воспоминания от работы в Украине
фото из свободных источников
Экс-тренер "Днепра" Хуанде Рамос высказался о Мироне Маркевиче, который после него принял команду, а также вспомнил дерби с "Металлистом".
– Не удивило ли вас, что "Днепр" возглавил именно Маркевич – главный тренер самого ожесточенного соперника в чемпионате?
– С одной стороны, это было тогда неожиданно, учитывая соперничество клубов. Но в то же время "Днепр" угадал с Маркевичем. Он опытный квалифицированный тренер, который доказал в последующие годы. Сохранил скелет команды, добавил собственные идеи и добился большого успеха. Поэтому подписание такого тренера было разумным решением.
– Кстати, помните дерби с "Металлистом"?
– Да, конечно, помню те матчи, и тот, когда свет выключился. И не могу не помнить также судейские решения, которые нам не позволили стать чемпионами. Решения не в нашу пользу, которые принимались, в частности, и в матчах с "Металлистом".
– Была ли атмосфера на "Днепр-Арене" одной из самых горячих в вашей карьере?
– Разумеется, трудно сравнить с атмосферой финалов еврокубков, где мне пришлось участвовать, или крупнейших стадионов в Европе. Но на "Днепр-Арене" действительно была особенная атмосфера, которую я всегда буду помнить.
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