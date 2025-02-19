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Григорчук: 99 из 100 футболистов, которых мы выбрали, как правило, не приезжают
Наставник ЛНЗ рассказал о трансферной политике клуба
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Главный тренер
"У нас нет никаких монополистических вещей. Мы со всеми агентами, компаниями готовы к сотрудничеству. Для нас самое главное – чтобы пришел игрок, помогающий решать задачи и достигать наших целей.
Я даю людям те характеристики или портрет футболистов на ту или иную позицию, какой он должен быть. Дальше люди работают и дают варианты подобных футболистов. Я и наш тренерский штаб уже оцениваем и говорим, подходит или нет.
А дальше начинается самое главное и тяжелое. 99 из ста футболистов, которых мы выбрали, как правило, не приезжают, по дороге случаются проблемы, отказываются. Настолько это сейчас тяжелая работа, трудно даже словами описать", – сказал Григорчук.
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