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Григорчук: 99 из 100 футболистов, которых мы выбрали, как правило, не приезжают

Премьер-лига

Наставник ЛНЗ рассказал о трансферной политике клуба

Григорчук: 99 из 100 футболистов, которых мы выбрали, как правило, не приезжают

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук рассказал о трансферной политике черкасского клуба.

"У нас нет никаких монополистических вещей. Мы со всеми агентами, компаниями готовы к сотрудничеству. Для нас самое главное – чтобы пришел игрок, помогающий решать задачи и достигать наших целей.

Я даю людям те характеристики или портрет футболистов на ту или иную позицию, какой он должен быть. Дальше люди работают и дают варианты подобных футболистов. Я и наш тренерский штаб уже оцениваем и говорим, подходит или нет.

А дальше начинается самое главное и тяжелое. 99 из ста футболистов, которых мы выбрали, как правило, не приезжают, по дороге случаются проблемы, отказываются. Настолько это сейчас тяжелая работа, трудно даже словами описать", – сказал Григорчук.

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Источник:
FC LNZ
Опубликовал: Михаил Черныш
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